صحيفة "آبل دايلي" المؤيدة للديموقراطية في هونغ كونغ تعلن أن عددها الأخير سيصدر الخميس

بيتر باركس ا ف ب/ارشيف

صورة التُقطت في 11 أيار/مايو 2021 تُظهر موظفين يعملون في في مطبعة صحيفة آبل دايلي في هونغ كونغ

إعلان اقرأ المزيد

هونغ كونغ (أ ف ب)

أكدت صحيفة "آبل دايلي" المؤيدة للديموقراطية في هونغ كونغ الأربعاء أن عددها الأخير سيصدر الخميس، بعد أقلّ من أسبوع من تجميد أصولها وتوقيف خمسة من مسؤوليها بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين على المدينة.

وكتبت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن "آبل دايلي قررت أن الصحيفة ستوقف نشاطاتها اعتبارًا من منتصف الليل وسيكون يوم غد (24 حزيران/يونيو) آخر يوم تصدر فيه" الصحيفة.

وأضافت أن "موقع آبل دايلي سيتوقف عن تحديث (الأخبار) اعتباراً من منتصف الليل".

جاء ذلك بعد دقائق من إعلان مجلس إدارة الصحيفة أنها ستتوقف عن الصدور "في موعد أقصاه السبت".

ووُجّهت ضربة قاضية للصحيفة التي أُسست قبل 26 عاماً، عندما دهمت الشرطة قاعة تحريرها وصادرت أجهزة كومبيوتر وأوقف ستة من موظفيها وجمّدت أصولها.

ويُلاحق رئيس تحرير الصحيفة راين لو ومديرها العام شونغ كيم-هونغ بتهمة "التواطؤ مع دولة أجنبية أو مع عناصر أجانب بغية تعريض الأمن القومي للخطر"، بسبب سلسلة مقالات.

وسبق أن صدرت في حق صاحب الصحيفة الثري جيمي لاي (73 عاماً) عدة أحكام بالسجن لانخراطه في تظاهرات مؤيدة للديموقراطية العام 2019، وكان من بين أول من وجّهت إليهم تهم بموجب قانون الأمن القومي.

هذه المرة الأولى التي تؤدي آراء سياسية تنشرها وسيلة إعلامية في هونغ كونغ إلى ملاحقات بموجب هذا القانون المثير للجدل الذي فرضته الصين العام 2020 لمحاولة خنق المعارضة في المستعمرة البريطانية السابقة.

© 2021 AFP