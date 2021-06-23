طالبان ما زالت تسيطر على المعبر الرئيسي مع طاجيكستان

STR ا ف ب/AFP

قوات الأمن الافغانية على طريق في قندوز في 22 حزيران/يونيو 2021.

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قندوز (أفغانستان) (أ ف ب)

ما زالت طالبان تسيطر الأربعاء على المعبر الرئيسي من أفغانستان إلى طاجيكستان الذي يعد محورًا أساسيا لمرور البضائع مع آسيا الوسطى وسقط خلال هجوم استمر ساعة واحدة، بحسب مصادر محلية.

وقال مسؤولون محليون إن طالبان تسيطر على معبر شير خان الحدودي ونقاط العبور الأخرى منذ الثلاثاء.

وقال عمرو الدين والي عضو مجلس ولاية قندوز إن "طالبان تسيطر على شير خان ولا أرى أي تحرك من الحكومة لمحاولة استعادته"، متحدثا عن إطلاق نار حول قندوز عاصمة الولاية في شمال شرق البلاد.

من جانبه، قال مسعود وَحدت الناطق باسم غرفة التجارة والصناعة إن 150 شاحنة محملة بالبضائع كانت تنتظر في شير خان وقت الهجوم مشيرًا إلى عمليات نهب وتخريب.

وأوضح أن "لدينا معلومات من موظفينا في المنطقة تفيد بأن طالبان صادرت جميع البضائع والسلع في المعبر الحدودي. وأنهم دمروا مكاتب الجمارك وحتى أخذوا أجهزة التكييف".

لكن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد ندد بما وصفه بأنه "أخبار دعائية"، مؤكدا أن "المجاهدين يسيطرون بشكل كامل على شير خان ونحن نعمل على استئناف العمليات".

سيطرت طالبان على المعبر الحدودي الأهم مع طاجيكستان والمعابر الأخرى المؤدية إلى هذا البلد وكذلك على الأحياء المؤدية إلى قندوز على بعد حوالى خمسين كيلومترًا.

وقال ضابط أفغاني طلب عدم نشر اسمه أن "المئات" من مقاتلي طالبان شنوا الهجوم ليلاً مجبرين القوات الأفغانية على الفرار إلى طاجيكستان.

وفي أول تعقيب صباح الأربعاء على الوضع تعهد وزير الدفاع بسم الله خان محمدي "بالدفاع عن أفغانستان بأي ثمن". وقال في بيان "لن ندع طالبان تواصل تنفيذ مخططاتها الشريرة لفرض نظامها غير الشرعي على الشعب".

صعدت حركة طالبان هجماتها منذ بدء انسحاب الجنود الأميركيين في أيار/مايو.

وأمام الهزائم المتتالية التي مُني بها الجيش الأفغاني، لا سيما في الولايات الشمالية، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية الثلاثاء عن احتمال إبطاء عمليات الانسحاب.

وقالت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في كابول ديبورا ليونز الثلاثاء إن "أكثر من 50 منطقة أفغانية من أصل 370 سقطت منذ بداية أيار/مايو"، معظمها حول عواصم الولايات التي باتت محاصرة.

© 2021 AFP