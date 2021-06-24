الدوري الأميركي للمحترفين: يونغ يقود أتلانتا إلى فوز أول على أرض ميلووكي في نهائي الشرقية

باتريك ماكديرموت غيتي/غيتي عبر ا ف ب

تراي يونغ لاعب أتلانتا هوكس يحاول تخطي جرو هوليداي لاعب ميلووكي باكس في نهائي المنطقة الشرقية

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واشنطن (أ ف ب)

سجّل الشاب تراي يونغ 48 نقطة وقاد أتلانتا هوكس إلى تخطي مضيفه ميلووكي باكس 116-113 الاربعاء، في أولى مباريات الدور النهائي للمنطقة الشرقية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وأضاف يونغ 11 تمريرة حاسمة و7 متابعات، فيما سجل 12 نقطة في الربع الأخير، ليلعب دورا رئيسا في فوز فريقه.

قال يونغ "استمرنا في القتال حتى النهاية، بصرف النظر عن النتيجة. هذا ما سنقوم به، سنتابع القتال".

وسجل يونغ (22 عاما) أعلى رصيد للاعب يخوض نهائي المنطقة للمرة الأولى، وذلك منذ اعتماد نظام المنطقتين قبل 50 سنة.

وتستمر سلسلة النهائي الجمعة في ميلووكي، ويتأهل الفائز بأربع مباريات من أصل سبع ممكنة إلى نهائي الدوري لملاقاة الفائز بين فينيكس صنز ولوس أنجليس كليبرز (2-صفر).

واضاف للفائز الشاب جون كولينز 23 نقطة و15 متابعة ولاعب الارتكاز السويسري كلينت كابيلا 12 نقطة و19 متابعة.

قال كولينز "استبعد الناس هذا الفريق، واعتبروا تجاوزنا سهلا، لذا من الهام جدا أن نأتي إلى هنا ونحقق هذا الفوز".

ولدى الخاسر، سجل النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 34 نقطة و12 متابعة و9 تمريرات حاسمة واضاف جرو هوليداي 33 نقطة و10 تمريرات حاسمة.

© 2021 AFP