رئيس الوزراء الجزائري يقدّم استقالة حكومته غداة صدور نتائج الانتخابات التشريعية

- التلفزيون الجزائري/ا ف ب

صورة من فيديو بثته القناة الثانية للتلفزيون الجزائري بتاريخ 12 شباط/فبراير 2021 تظهر الرئيس عبد المجيد تبون أثناء لقائه مسؤولين حكوميين إثر عودته من رحلة استشفائية في ألمانيا أجرى خلالها عملية في رجله

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الجزائر (أ ف ب)

قدّم رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد الخميس استقالة حكومته لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، غداة صدور النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية التي فاز فيها الحزب الحاكم في البلاد "جبهة التحرير الوطني".

وسيتولى جراد الذي يرأس الحكومة منذ 28 كانون الأول/ديسمبر 2019 تصريف الأعمال بانتظار تشكيل حكومة جديدة.

وقال الرئيس الجزائري "أقبل الاستقالة، لكن واصلوا تصريف الأعمال حتى تعيين حكومة جديدة"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية.

وشكر تبون رئيس الوزراء لترؤسه الحكومة "في ظروف صعبة"، خصوصا بسبب جائحة كوفيد-19.

و"يشرع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بدءا من السبت المقبل، في مشاورات سياسية قبيل تشكيل الحكومة، مع قادة الأحزاب السياسية وممثلي الأحرار الفائزين في تشريعيات 12 يونيو 2021 حسب ترتيب النتائج النهائية المعلن عنها من طرف المجلس الدستوري"، حسب ما جاء الخميس في بيان لرئاسة الجمهورية.

ومنذ نهاية العام 2019 ترأس جراد البالغ 67 عاما ثلاث حكومات، على الرغم من الانتقادات التي وجّهت لطريقة إدارته للأزمة الاقتصادية التي تشهدها الجزائر.

وشهدت الانتخابات التشريعية نسبة مقاطعة قياسية بلغت 77 بالمئة، وذلك في مؤشّر إلى تزايد النقمة الشعبية وانعدام ثقة قسم كبير من الجزائريين بالطبقة السياسية.

وكان الحراك الاحتجاجي وقسم من المعارضة دعوا إلى مقاطعة الانتخابات.

وأفضت الانتخابات إلى مجلس من المتوقّع أن يشهد ائتلافا يجمع إلى الحزبين التقليديين "التجمّع الوطني الديموقراطي" و"جبهة التحرير الوطني"، المستقلين، والمحافظين الإسلاميين وتشكيلات صغيرة قريبة من السلطة.

وبعيد صدور النتائج، أعلن النواب المستقلون الفائزون بغالبيتهم ولاءهم لرئيس البلاد.

وبالنسبة إلى رئاسة الحكومة، يمكن أن يعمد رئيس الدولة إلى تكليف جراد مجددا تشكيل الحكومة، أو أن يكلّف بذلك شخصية تمثّل الغالبية البرلمانية أو شخصية غير حزبية.

وسيتعين على رئيس الحكومة الجديد أن يطبّق خارطة الطريق التي أعدها تبون، بدءا بإجراء الانتخابات المحلية قبل حلول نهاية العام.

والسلطة مصمّمة على استعادة زمام الأمور بعد أزمة سياسية استمرّت عامين ونصف عام، وعلى مطالب الحراك وهي: حُكم القانون والتحوّل الديموقراطي وسيادة الشعب واستقلال القضاء.

© 2021 AFP