طوكيو 2020: دورانت سيقود منتخب الولايات المتحدة (إي اس بي ان)

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لقطة لنجم بروكلين نتس كيفن دورانت خلال مباراة فريقه ضد ميلووكي باكس في الادوار الاقصائية من دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين. 19 حزيران/يونيو 2021

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نيويورك (أ ف ب)

سيقود نجم بروكلين نتس كيفن دورانت منتخبا اميركيا متجددا لخوض غمار مسابقة كرة السلة في دورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020، كما كشفت شبكة "لإي أس بي ان" الاميركية.

وسيكون دورانت الذي خرج للتو من الادوار الاقصائية لدوري كرة السلة الاميركي للمحترفين مع نتس، الوحيد الذي كان ضمن منتخب بلاده عندما توج بذهبية دورة ريو دي جانيرو الاولمبية عام 2016.

وعلى الرغم من غياب اكثر من نجم امثال جيمس هاردن الذي يعاني من اصابة عضلية في فخذه، سيكون المنتخب الاميركي من ابرز المرشحين لاحراز الذهبية مع تواجد درايموند غرين (غولدن ستايت ووريرز)، داميان ليلارد (بورتلاند ترايل بلايزرز)، برادلي بيل (واشنطن ويزادرز)، بام اديبايو (ميامي هيت)، جايسون تايتوم (بوسطن سلتيكس) وكيفن لوف (كليفلاند كافالييرز).

ويضم المنتخب ايضا ثلاثة لاعبين لا يزالون يخوضون الادوار الاقصائية من دوري كرة السلة وهم ديفن بوكر (فينيكس صنز)، بالاضافة الى ثنائي ميلووكي باكس كريس ميدلتون وجرو هوليداي.

إذا نجح هؤلاء في بلوغ الدور النهائي الدوري المحلي، ربما يبقون في الولايات المتحدة حتى الثاني والعشرين من تموز/يوليو في حال دعت الحاجة خوض مباراة سابعة، أي قبل ثلاثة أيام فقط من خوض الولايات المتحدة أوّل مباراة لها في مسابقة كرة السلة في الالعاب الاولمبية. في حال حدث هذا السيناريو، فان اللاعبين سيتوجهون الى اليابان بطائرة خاصة مباشرة بعد الدور النهائي.

© 2021 AFP