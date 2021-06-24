قتيل و99 مفقودا في انهيار جزئي لمبنى في فلوريدا

تشاندن كانا ا ف ب

جانب من المبنى المنهار جزئيا في فلوريدا في 24 حزيران/يونيو 2021

إعلان اقرأ المزيد

سورفسايد (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

قتل شخص فيما لا تزال السلطات تبحث عن 99 مفقودا اثر انهيار جزئي لمبنى سكني قرب ميامي في ولاية فلوريدا على ما قال قائد الشرطة في ميامي-دايد فريدي راميريس.

ويخشى أن تكون الحصيلة أعلى بكثير.

وتم تحديد مكان تواجد 53 شخصا إلا ان لا معلومات عن 99 شخصا آخرين على ما قال راميريس لوسائل إعلام عدة.

وقتل شخص واحد في هذه الكارثة التي لم يعرف سببها حتى الان.

وقال حاكم ولاية فلوريدا (جنوب شرق الولايات المتحدة) رون دي سانتيس إنه ينبغي الاستعداد "لأنباء غير سارة".

وانهار المبنى المؤلف من 12 طابقا جزئيا فجرا بالتوقيت المحلي مخلفا غبارا غطى صفوفا من المنازل المجاورة.

ومن بين المفقودين الكثير من مواطني دول أميركا اللاتينية.

وشمل انهيار جناح كامل من هذا المجمع السكني المطل على المحيط حوالى 55 شقة على ما أفادت السلطات.

© 2021 AFP