كأس أوروبا: دائي يحيي رونالدو على بلوغ رقمه القياسي في عدد الاهداف الدولية

رمزي حيدر ا ف ب/ارشيف

إعلان اقرأ المزيد

نيقوسيا (أ ف ب)

حيَّا المهاجم الدولي الإيراني السابق علي دائي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على بلوغه الرقم القياسي في عدد الأهداف الدولية عقب تسجيله ثنائية التعادل أمام فرنسا 2-2 الأربعاء في بودابست في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لنهائيات كأس أوروبا في كرة القدم.

ومنح رونالدو التقدم للبرتغال (30 من من ركلة جزاء)، ورد عليه زميله السابق في ريال مدريد الإسباني كريم بنزيمة بثنائية (45+2 من ركلة جزاء و47)، قبل أن يسجل الـ"دون" التعادل (60 من ركلة جزاء) رافعا رصيده إلى 109 أهداف دولية.

وقال دائي في تغريدة على حسابه في إنستاغرام "كل التهاني لكريستيانو رونالدو الذي أصبح الآن على بعد هدف واحد من تحطيم الرقم القياسي لتسجيل الأهداف الدولية للرجال".

وأضاف "يشرفني أن هذا الإنجاز الرائع سيكون من نصيب رونالدو - البطل العظيم في كرة القدم والإنساني المهتم الذي يلهم ويؤثر على الحياة في جميع أنحاء العالم".

وسجّل رونالدو (36 عاما) أهدافه الـ109 في 178 مباراة، فيما سجلها دائي في 149 مباراة خاضها مع منتخب إيران في الفترة بين 1993 و2006.

وردّد دائي أكثر من مرة بأنه سيكون سعيداً لو نجح رونالدو في تحطيم رقمه القياسي، لأنه يرى بمهاجم يوفنتوس الإيطالي الحالي ومانشستر يونايتد الإنكليزي وريال مدريد الإسباني السابق بين أفضل ثلاثة لاعبين في تاريخ اللعبة إلى جانب الأرجنتينيين ليونيل ميسي والراحل دييغو مارادونا.

وقال دائي لوكالة "خبر أونلاين" في 2018 إن "الأرقام القياسية وجدت لكي تُحَطَم"، مضيفاً "يملك رونالدو حقاً المؤهلات لتحقيق ذلك. أحترمه كثيراً. إنه لاعب رائع لدرجة أنه ليس من الضروري أن نكيل المدح به".

ويملك رونالدو فرصة تحطيم الرقم القياسي الأحد المقبل عندما يلتقي منتخب بلاده حامل اللقب الذي حجز بطاقته الى ثمن النهائي بين أربعة منتخبات كانت الأفضل في المركز الثالث في دور المجموعات، مع بلجيكا الأولى عالميا وثالثة مونديال 2018 ومتصدرة المجموعة الثانية على ملعب "لا مارتوخا" في مدينة اشبيلية الاسبانية.

ويتصدر رونالدو لائحة هدافي البطولة القارية التي يحمل الرقم القياسي في عدد الأهداف في تاريخها (14 هدفا)، برصيد خمسة أهداف بفارق هدفين أمام شركائه السابقين البولندي روبرت ليفاندوفسكي والهولندي جورجينيو فينالدوم والسويدي إميل فورسبرغ والبلجيكي روميلو لوكاكو والتشيكي باتريك شيك.

© 2021 AFP