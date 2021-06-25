إسرائيل تعيد فرض وضع الكمامة في الأماكن المغلقة بعد ارتفاع في عدد الإصابات بكورونا

إيمانويل دونان ا ف ب

إسرائيليون يضعون كمامات في مركز تجاري في القدس في 25 حزيران/يونيو 2021

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القدس (أ ف ب)

أعادت السلطات الإسرائيلية فرض وضع الكمامة في الأماكن المغلقة بعد ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا في دولة تفاخرت بأنها كانت أول من تجاوز الوباء بفضل حملة تطعيم واسعة النطاق.

في 15 حزيران/يونيو، سمحت إسرائيل لسكانها بالتوقف عن وضع الكمامة بعد حملة تطعيم واسعة شملت اكثر من نصف السكان.

لكن السلطات الصحية حذرت في لأيام الأخيرة من ارتفاع جديد في عدد الإصابات عائد على الأرجح إلى متحورة "دلتا" الشديدة العدوى التي ظهرت في الهند ثم انتشرت في دول عدة في العالم.

وقالت وزارة الصحة في بيان "بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، سنعيد فرض وضع الكمامة ابتداء من ظهر الجمعة في جميع الأماكن غير المفتوحة باستثناء داخل المنزل".

وأضافت "الأطفال دون سن السابعة والأشخاص ذوو الإعاقة والذين يمارسون الرياضة معفيون من إلزامية وضع الكمامات في الداخل".

وتسجل في الدولة العبرية منذ الاثنين أكثر من مئة إصابة بكورونا يوميا.

وسجلت إسرائيل الخميس 227 إصابة جديدة.

وأبدى منسق مكافحة فيروس كورونا البروفسور نحمان إش قلقه من تضاعف "الأرقام بسرعة".

وأضاف "نأمل أن تحمينا اللقاحات من زيادة الحالات التي تحتاج الى علاج مستشفيات ومن الحالات الصعبة".

ووفقًا لوزارة الصحة، يعالج حاليا في المستشفيات 48 مريضا منهم 26 يعتبرون حالات خطيرة.

في شهر كانون الثاني/يناير، وفي ذروة الوباء، سجلت إسرائيل حوالى عشرة آلاف إصابة يوميًا، قبل حملة تطعيم واسعة النطاق ساهمت في خفض عدد الإصابات الى حد كبير.

- موجة جديدة -

وأطلقت إسرائيل في كانون الأول/ديسمبر حملة التلقيح على نطاق واسع، وكانت من أوائل الدول التي قامت بتطعيم 55٪ من سكانها بجرعتين من اللقاح بفضل اتفاق مع شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فايزر" التي أمّنت لها بشكل سريع ملايين الجرعات مقابل أن تعطيها إسرائيل بيانات عن آثار التطعيم في بلد يملك قواعد بيانات صحية لكل سكانه.

منذ ذلك الحين، تلقى أكثر 5,2 ملايين شخص في إسرائيل من أصل 9,3 ملايين هو عدد السكان، اللقاح. وتمّ تمديد الحملة في أوائل حزيران/ يونيو لتشمل المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عامًا.

وقال رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو في شباط/فبراير إن هذه الحملة جعلت من إسرائيل "نموذجا عالميا للنجاح" في العالم.

ووعد بأن إسرائيل ستكون "أول دولة في العالم تخرج من أزمات كورونا الصحية والاقتصادية وتعود إلى الحياة". وكانت الدولة فرضت ثلاثة إغلاقات مشددة منذ بداية الوباء.

وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت الثلاثاء من "تفش جديد" لفيروس كورونا بعد ازدياد عدد الإصابات اليومية المسجلة، وحث الإسرائيليين على إلغاء السفر وإعطاء اللقاح لأطفالهم تفاديا لتسارع العدوى.

وأرجات إسرائيل الأربعاء موعد إعادة فتح حدودها أمام السياح الملقّحين.

ويأتي فرض إعادة وضع الكمامة قبل ساعات من "مسيرة الفخر" للمثليين التي تنظم في تل أبيب والتي يتوقع أن يشارك فيها الآلاف. ويعتبرها منظموها أكبر تجمع من نوعه منذ بداية الوباء.

ونصحت وزارة الصحة المشاركين بوضع الكمامة الصحية حتى لو كان التجمع خارج المنزل.

وسجلت إسرائيل أكثر من 840 ألف إصابة منذ بداية الوباء بينها 6428 وفاة.

داك/كغو/ماب/رض

تلقى حوالي 5.2 مليون شخص جرعتين من لقاح فايزر-بيوتنك ، بعدما حصلت إسرائيل على ملايين من هذه اللقاحات. واكد إش إنه على الرغم من زيادة عدد الحالات الإيجابية ، إلا أنه لم يشهد حتى الآن زيادة موازية في حالات العلاج في المستشفيات أو الوفيات.

داك/ماب/رض

© 2021 AFP