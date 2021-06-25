الدوري الأميركي للمحترفين: كليبرز يتجنب السيناريو العقدة ويقلص الفارق

نجم لوس انجليس كليبرز بول جورج خلال المباراة الثالثة من سلسلة نهائي المنطقة الغربية في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين ضد فينيكس صنز، لوس انجليس في 24 حزيران/يونيو 2021

إعلان اقرأ المزيد

لوس انجليس (أ ف ب)

تجنب لوس أنجليس كليبرز السيناريو العقدة في الأدوار الإقصائية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وقلص الفارق في سلسلة نهائي المنطقة الغربية 1-2 بفوزه على فينيكس صنز 106-92 الخميس في المواجهة الثالثة بينهما من أصل سبع ممكنة.

وبدأ كليبرز هذه السلسلة الأولى له على الإطلاق في نهائي المنطقة الغربية بخسارته المباراتين الأوليين في ملعب فينيكس، ما جعله مطالباً بأن يفوز بالثالثة لتجنب سيناريو لم يسبق لأي فريق أن حققه في تاريخ الـ"بلاي أوف"، وهو الفوز بسلسلة بعد التخلف صفر-3.

ويدين كليبرز الذي ما زال يفتقد كواهي لينارد الفائز باللقب مرتين خلال مسيرته مع سان أنتونيو سبيرز عام 2014 وتورونتو رابتورز عام 2019 بسبب إصابة تعرض لها في الركبة خلال المباراة الرابعة من سلسلة نصف النهائي ضد يوتا جاز، بالفوز الى بول جورج الذي سجل 27 نقطة مع 15 متابعة.

كما لعب ريدجي جاكسون والكرواتي إيفيتسا زوباتش دوراً في هذا الفوز بعدما سجل الأول 23 نقطة والثاني 15 مع 16 متابعة.

وللسلسلة الثالثة توالياً في الأدوار الإقصائية الحالية، نجح كليبرز في حسم المباراة الثالثة بعدما خسر الأوليين، مؤكداً بذلك أنه يتمتع بعزيمة كبيرة.

ورغم جهود دياندري أيتون من باهاماس (18 نقطة) وعودة صانع الألعاب المخضرم كريس بول وتسجيله 15 نقطة مع 12 تمريرة حاسمة في أول مشاركة له في هذه السلسلة بعدما غاب عن الفريق في الأيام الـ11 الماضية بسبب بروتوكولات فيروس كورونا، عجز صنز عن المحافظة على التقدم الذي حققه في الشوط الأول (48-46) بعدما سمح لمضيفه بتسجيل 21 نقطة مقابل ثلاث فقط له في مستهل الربع الثالث، بينها 8 لتيرانس مان من أصل 12 له في اللقاء، ليتحول تقدمه الى تخلف 56-71.

وأنهى كليبرز الربع الثالث بسلة من منتصف الملعب لجورج، ليدخل الربع الأخير متقدماً 80-69، ثم نجح في إدارة هذا التقدم بالشكل المناسب ليحسم اللقاء الثالث في هذه السلسلة التي تبقى في لوس أنجليس حيث يلتقي الفريقان السبت في المواجهة الرابعة.

© 2021 AFP