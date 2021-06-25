جائزة ستيريا الكبرى: فيرستابن الاسرع في عقر دار ريد بول في التجارب الحرة

جورج هوشموث ابا/ا ف ب

ريد بول ماكس فيرستابن خلال الفترة الثانية للتجارب الحرة لجائزة ستريا الكبرى على حلبة ريد بول رينغ في سبيلبرغ النمسوية، في 25 حزيران/يونيو 2021

إعلان اقرأ المزيد

سبيلبرغ (النمسا) (أ ف ب)

فرض السائق الهولندي ماكس فيرستابن الجمعة معادلة تفوقه على أرض فريقه ريد بول بعدما سجل التوقيت الأسرع في فترتي التجارب الحرة لجائزة ستريا الكبرى، الجولة الثامنة من بطولة العالم للفورمولا واحد، المقامة على حلبة "ريد بول رينغ" في سبيلبرغ النمسوية.

وبدا واضحاً أن متصدر الترتيب العام الحالي للسائقين (131 نقطة)، لا يريد أن يترك أي شيء لمنافسيه وتصرف على انه "الحاكم المطلق" على الاراضي النمسوية فسجل في الفترة الثانية التوقيت الاسرع المطلق مع 1,05,412 دقيقة متقدماً بفارق 0,336 ثانية على الاسترالي دانيال ريكياردو (ماكلارين)، و0,378 ثانية على الفرنسي إستيبان أوكون (ألبين).

وكان فيرستابن سجل 1,05,910 دقيقة في الفترة الأولى.

قال الهولندي مقللاً من صخب ما حققه "حقق لويس (هاميلتون) أسرع توقيت (1,05,335 د.) ولكن تم شطبه (بسبب خروجه عن حدود الحلبة)، لذا فان التأديات مختلفة قليلاً عما نراه على لائحة الأوقات".

وتقهقر فريق مرسيدس خلال هذه التجارب، حيث اكتفى حامل اللقب البريطاني لويس هاميلتون بالمركز الرابع، بانتظار "امتحان" يوم السبت خلال التجارب التأهيلية على حلبة قصيرة (4,318 كلم) مع أسرع الأوقات المسجلة هذا العام.

أما زميله في الفريق الفنلندي فالتيري بوتاس، الفائز بـ 9 جوائز كبرى في مسيرته، فحلّ في المركز الثاني عشر، وتميز بدوران سيارته خلال دخوله إلى منصات التوقف.

وكان مدير مرسيدس النمسوي توتو وولف تحدث عن تبدّل الحال في البطولة العالمية هذاالعام خلال المؤتمر الصحافي الذي جمعه مع نظيره في ريد بول البريطاني كريستيان هورنر قبيل انطلاق الجائزة الكبرى "نحن الصيادون في هذا الاسبوع من دون أدنى شك"، في اشارة إلى تفوق الحظيرة النمسوية على أرضها.

في المقابل، لم يتمكن الفرنسي بيار غاسلي من المشاركة في الفترة الثانية بسبب مشكلة في محرك هوندا المزود لسيارته ألفاتاوري، علماً انه كان سجل ثاني أسرع توقيت خلف فيرستابن في الفترة الاولى الصباحية.

وبعد أسبوع من جائزة فرنسا الكبرى، يصل المتنافسون إلى النمسا لخوض جائزتين تواليا على الحلبة ذاتها، الأولى بمسمى ستيريا والثانية النمسا.

ترتيب الخمسة الأوائل في الفترة الأولى للتجارب الحرة:

1- ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:05.910 (34 عدد اللفات)

2- بيار غاسلي (فرنسا/ألفاتاوري) 1:06.166 (32)

3- لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:06.332 (32)

4- فالتيري بوتاس (فنلندا/مرسيدس) 1:06.386 (34)

5- يوكي تسونودا (اليابان/ألفاتاوري) 1:06.397 (36)

الفترة الثانية:

1- ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:05.412 (37 عدد اللفات)

2- دانيال ريكياردو (استراليا/ماكلارين) 1:05.748 (35)

3- استيبان أوكون (فرنسا/ألبين) 1:05.790 (35)

4- لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:05.796 (35)

5- فرناندو ألونسو (اسبانيا/ألبين) 1:05.827 (39)

© 2021 AFP