كوبا أميركا: كافاني يهدي الأوروغواي فوزها الأول وبطاقة ربع النهائي

إدينسون كافاني محتفلاً بتسجيل هدف للأوروغواي في مرمى بوليفيا ضمن منافسات بطولة كوبا أميركا لكرة القدم في البرازيل

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Cuiabá (البرازيل) (أ ف ب)

سجل إدينسون كافاني هدفه الدولي رقم 52 الخميس، مانحاً الأوروغواي فوزها الأول وتأهلاً إلى الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أميركا لكرة القدم، بتغلبها 2-صفر على بوليفيا التي باتت أول منتخب يودّع المسابقة.

ورغم تألقه في غالبية فترات المباراة، كان حارس مرمى بوليفيا كارلوس لامب سيء الحظ، إذ افتتح التسجيل للأوروغواي من طريق الخطأ في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف، قبل أن ينهي كافاني نجم مانشستر يونايتد الإنكليزي المباراة بتسديدة قوية من منتصف منطقة الجزاء، بعد تمريرة من فاكوندو توريس (79).

وبالتالي، حصدت الأوروغواي ثلاث نقاط ورفعت رصيدها إلى أربعة في المركز الرابع من المجموعة، خلف تشيلي (5) الثالثة بعدما خسرت 2-صفر أمام الباراغواي (6) التي باتت ثانية المجموعة خلف الأرجنتين (7) المتصدرة.

أما بوليفيا، فبخسارتها وحصدها صفر نقاط، منحت التأهل إلى كامل فرق المجموعة للدور ربع النهائي وتذيلت الترتيب.

ويسمح نظام البطولة للمنتخبات المتعثرة بالتأهل إلى ربع النهائي، مع بلوغ أول أربعة منتخبات من أصل خمسة في كل مجموعة دور الثمانية.

© 2021 AFP