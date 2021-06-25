مقتل خمسة أشخاص في اعصار ضرب تشيكيا

مايكل سيزيك ا ف ب/AFP

منازل مهدمة جراء اعصار في تشيكيا في 25 حزيران/يونيو 2021

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براغ (أ ف ب)

قتل خمسة أشخاص على الأقل وجرح العشرات في إعصار رافقه هطول بَرد ما أدى إلى تدمير منازل في بلدات عدة في جنوب شرق الجمهورية التشيكية حسب فرق الإنقاذ التي ما زالت تبحث عن ضحايا الجمعة.

ولحقت أضرار جسيمة بدار لرعاية المسنين وحديقة حيوانات بعد أن تساقطت عليها قطع بَرد كبيرة في عدة مدن مساء الخميس ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وبازدحام خانق في حركة السير بعد اغلاق طريق سريع رئيسي.

ونقل المقيمون في دار العجزة في مدينة هودونين إلى فندق قريب بحسب ما ذكر مسؤولوها على صفحتها على فيسبوك في حين انقطع التيار عن 78 ألف منزل ومكتب صباح الجمعة.

وأظهرت لقطات فيديو من المنطقة على مواقع التواصل الاجتماعي مباني وسيارات مدمرة وأشجارًا مقتلعة وعدة حرائق يتصاعد منها دخان أسود كثيف.

وتعرضت الكروم في منطقة صناعة النبيذ لأضرار جسيمة وكذلك قصر في مدينة فالتيس المدرجة على قائمة اليونسكو.

قال حاكم المنطقة يان غروليتش بعد رؤية الدمار الواسع النطاق "إنه الجحيم على الأرض".

وأكد متحدث باسم الشرطة المحلية مقتل خمسة أشخاص ونقل 63 من المصابين إلى المستشفى بينهم 10 في حالة خطيرة.

وقالت المتحدثة باسم خدمات الطوارئ هيدفيكا كروباكوفا لوكالة فرانس برس "سيكون هناك المزيد" من الضحايا، مشيرة إلى أن عددا أكبر من الجرحى كانوا يطلبون المساعدة الجمعة.

وتم نشر الجيش أيضًا للمساعدة في جهود البحث عن ناجين، بمساعدة فرق إنقاذ نمساوية وسلوفاكية.

وقال غروليتش إن رجال الإطفاء وفريق إنقاذ خاصًا فتشوا تحت أنقاض "99 في المئة" من القرى المتضررة، ولم يتوقعوا العثور على مزيد من الضحايا.

- تأمين الطعام والماء -

وقال وزير الداخلية جان هاماسك إن الإعصار ضرب أكثر من ألف منزل.

وقال ماريك بابيز نائب رئيس بلدية هروسكي التي تضررت بشدة لفرانس برس إن نصف القرية سوي بالأرض.

واضاف "يقوم مهندس متخصص في هياكل الأبنية وعمال في مجال الطاقة الآن بفحص الجزء الأكثر تضرراً من القرية لتحديد المنازل التي سيتم هدمها وتلك التي يمكن إنقاذها".

وجهود التنظيف جارية على قدم وساق، مع وصول شاحنات حاويات ومغادرتها محملة بالحطام.

قال بابيسز "نحاول الآن تأمين الطعام والماء للجميع حتى يتمكنوا من تناول القليل من الطعام على الأقل".

وقدمت الرئيسة السلوفاكية سوزانا كابوتوفا تعازيها على فيسبوك لسكان تشيكيا المنكوبين وتمنت تحليهم "بالقوة".

أرغم الاعصار رئيس الوزراء أندريه بابيس على البقاء في بروكسل بعد قمة الاتحاد الأوروبي لأن الهبوط في براغ سيكون خطيرًا للغاية.

وفي بولندا المجاورة، ضرب إعصار أيضًا مقاطعة مالوبولسكا الجنوبية الخميس، ما أدى إلى إلحاق الضرر بأسطح المنازل وإصابة شخص واحد، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.

تعتبر الأعاصير نادرة في تشيكيا، ويعود آخرها إلى عام 2004 عندما تضرر حوالى 50 منزلاً في بلدة ليتوفيل الشرقية.

© 2021 AFP