استقالة وزير الصحة البريطاني مات هانكوك لانتهاكه إجراءات الحد من كورونا

تولغا اكمن اف ب/ارشيف

إعلان اقرأ المزيد

لندن (أ ف ب)

قدم وزير الصحة البريطاني مات هانكوك السبت استقالته من منصبه بعد الكشف عن انتهاكه للإجراءات التي فرضتها حكومته للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبعث الرجل الذي كان المسؤول الاساسي في بريطانيا عن الاستجابة لجائحة كوفيد وخصوصا حملة التلقيح، برسالة الى رئيس الوزراء بوريس جونسون تتضمن استقالته، مكررا فيها اعتذارا سابقا.

وقال هانكوك في رسالته "ندين للشعب الذي بذل الكثير من التضحيات في هذه الجائحة بأن نكون صادقين حين نخذله، كما فعلت بانتهاكي للاجراءات".

وأعرب جونسون عن "أسفه" لتسلمه استقالة هانكوك، مشيدا بخدمته الحكومية التي يجب أن يكون "فخورا للغاية" بها.

ووقف جونسون الى جانب هانكوك ودعمه في البداية بعد اعترافه بخرقه قواعد التباعد الاجتماعي المتعلقة بكوفيد في الوقت الذي كان يحض الناس على التقيد بها.

واتهمت أحزاب المعارضة الحكومة بالرياء حول خرق اجراءات الاغلاق العام التي أدت الى فرض غرامات مالية على كثير من البريطانيين.

وأقر هانكوك بانه خذل الشعب بعد نشر صحيفة "ذا صن" صورة ثابتة من كاميرا مراقبة حصلت عليها من أحد المبلغين وتظهر هانكوك وهو يقوم بتقبيل مساعدته في مكتبه بتاريخ 6 ايار/مايو.

وقال حزب العمال المعارض الرئيسي إن الحكومة تحتاج الى تقديم أجوبة حول تعيين جينا غولدانغلو مساعدة في فريق هانكوك الاستشاري بدون إعلان ذلك.

وهانكوك متزوج من جينا والتقيا للمرة الأولى في الجامعة.

والأسبوع الماضي رفض هانكوك انتقادات لطريقة تعامله مع الجائحة بعد ظهور محادثات واتساب على وسائل التواصل الاجتماعي وصفه جونسون فيها بأنه "ميؤوس منه".

كما واجه وزير الصحة مزاعم بأنه كذب على جونسون ومنح عقدا حكوميا متعلقا بكوفيد لصديق غير مؤهل.

واتسعت الاتهامات لتشمل ملكية هانكوك لأسهم في شركة عائلية نالت عقدا حكوميا ايضا متعلقا بكوفيد من وزارته العام الماضي.

© 2021 AFP