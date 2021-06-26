الدوري الأميركي للمحترفين: ميلووكي يسحق أتلانتا ويعادل نهائي الشرقية

Stacy Revere غيتي/غيتي عبر اف ب

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نيويورك (أ ف ب)

ألحق ميلووكي باكس خسارة مذلة بضيفه أتلانتا هوكس 125-91 الجمعة، معوضا سقوطه الافتتاحي أمامه في نهائي المنطقة الشرقية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وعادل ميووكلي السلسة 1-1، علما ان الفائز في أربع مباريات من أصل سبع ممكنة، يتأهل إلى نهائي الدوري حيث يلاقي المتأهل بين لوس أنجليس كليبرز وفينيكس صنز (1-2).

وتنتقل السلسلة إلى جورجيا بدءا من الأحد، حيث يستضيف أتلانتا المباراتين الثالثة والرابعة.

وعندما كانت النتيجة 51-40 لمصلحة ميلووكي، كان بمقدور أتلانتا تحقيق عودة تسمح له بتحقيق الفوز الثاني تواليا.

لكنه انهار لمدة 4 دقائق، سجل فيها ميلووكي 20 نقطة معززا النتيجة إلى 71-40.

وبعدما كان نجم الادوار الاقصائية، اكتفى الموزع الشاب تراي يونغ بتسجيل 15 نقطة، وخسر الكرة أربع مرات في أوقات حاسمة خلال صعود ميلووكي.

واستهل ميلووكي المباراة بقوة، مسجلا بعض الكرات الاستعراضية عن طريق نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو (25 نقطة و9 متابعات).

وفرض يانيس، أفضل لاعب في الدوري مرتين سابقا، سطوته بعد مباراة أولى عادية، من خلال قوته الجسدية، طوله الفارع وتحركاته السريعة الرائعة.

© 2021 AFP