بطولة ايطاليا: ساليرنيتانا يبحث عن مشترٍ للعب في دوري النخبة

تيزيانا فابي ا ف ب/ارشيف

سيخوض ساليرنيتانا موسمه الثالث في دوري الاضواء والاول منذ موسم 1998-1999 بعد ان حل ثانيًا في "سيري ب".

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ميلانو (أ ف ب)

أعلن نادي ساليرنيتانا الوافد الجديد الى دوري الدرجة الاولى الايطالية لكرة القدم الموسم المقبل، السبت انه يبحث عن مشترٍ كي يكون قادرًا على المنافسة في دوري النخبة.

وبموجب قوانين الاتحاد الايطالي للعبة، لا يمكن أن يلعب ناديان تحت ذات الملكية في الدرجة عينها.

والنادي الواقع في ساليرنو، جنوب نابولي، مملوك ايضًا من رئيس لاتسيو كلاوديو لوتيتو.

سيخوض ساليرنيتانا موسمه الثالث في دوري الاضواء والاول منذ موسم 1998-1999 بعد أن حل ثانيًا في "سيري ب".

منح الاتحاد الايطالي النادي شهرًا للايفاء شروطه. انتهى الموعد النهائي السبت وأعلن ساليرنيتانا على الفور أنه وضع أسهم النادي في صندوق ائتماني مستقل من أجل العثور على مشتر في غضون ستة أشهر.

وبحسب تقارير صحافية، فإن مجموعة بن زايد الاماراتية التي حاولت سابقًا شراء نادي نيوكاسل الإنكليزي، تقدمت بعرض 60 مليون يورو (71,6 مليون دولار) لمالكي النادي خلال الأسبوع الجاري.

ا/ر م/جأش

© 2021 AFP