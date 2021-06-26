دورة ايستبورن: أوستابنكو تتوج بلقبها الأول منذ قرابة عامين

غلين كيرك ا ف ب

اللاتفية يلينا اوستابنكو ترفع كأس دورة إيستبورن بعد فوزها في النهائي على الإستونية أنيت كونتافيت، ايستبورن، جنوب إنكلترا في 26 حزيران/يونيو 2021

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ايستبورن (المملكة المتحدة) (أ ف ب)

وضعت اللاتفية يلينا أوستابنكو حداً لصيامها عن الألقاب قرابة عامين، وذلك بتتويجها بطلة لدورة إيستبورن الإنكليزية لكرة المضرب بعد فوزها السبت في النهائي على الإستونية أنيت كونتافيت بسهولة 6-3 و6-3.

وقبل يومين من انطلاق بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى التي خرجت من دورها الأول في مشاركتها الأخيرة عام 2019 (ألغيت نسخة 2020 بسبب كورونا)، نجحت بطلة رولان غاروس الفرنسية لعام 2017 في إحراز اللقب الأول منذ دورة لوكسمبورغ في تشرين الأول/أكتوبر 2019.

وحققت اللاتفية البالغة 24 عاماً والمصنفة 43 عالمياً فوزها الأول على كونتافيت من أصل ثلاث مواجهات بينهما، حارمة الإستونية المصنفة 27 عالمياً من لقبها الاحترافي الثاني بعد الذي أحرزته عام 2017 في دورة زهرتوغنبوش الهولندية.

وفرضت أوستابنكو هيمنتها منذ البداية بتقدمها في المجموعة الأولى 5-1، قبل أن تكسر إرسال منافستها مرة واحدة في الثانية، وذلك كان كافياً لها من أجل السير بالمباراة الى بر الأمان وإحراز الرابع في مسيرتها من أصل 9 مباريات نهائية.

وتشارك أوستابنكو في بطولة ويمبلدون ببطاقة دعوة حيث تأمل على أقل تقدير أن تكرر سيناريو 2018 حين وصلت الى نصف النهائي بعد عام على بلوغها ربع النهائي.

لكن على اللاتفية الارتقاء بمستواها وتجنب ما حصل في مشاركتيها الكبريين الأوليين هذا الموسم حيث انتهى مشوارها في الدور الأول لبطولتي أستراليا المفتوحة ورولان غاروس.

© 2021 AFP