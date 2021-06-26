سان بطرسبرغ تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكوفيد في مدينة روسية منذ بدء الجائحة

لاعبو منتخب بلجيكا في مباريات أمم أوروبا لكرة القدم يحيي الجمهور في سان بطرسبرغ بروسيا في 21 حزيران/يونيو 2021

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سان بطرسبرغ (روسيا) (أ ف ب)

سجّلت مدينة سان بطرسبرغ الروسية التي تستضيف مباريات ضمن بطولة أمم أوروبا 2020، السبت أعلى حصيلة وفيات يومية بكوفيد-19 منذ بدء الجائحة.

وكشفت الأرقام الرسمية أن المدينة التي يبلغ عدد سكانها 5,4 ملايين نسمة، سجّلت 107 وفيات ناجمة عن الفيروس في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة. وذكرت وكالات أنباء روسية أنها أعلى حصيلة تسجّل في مدينة روسية منذ ظهور الفيروس.

تستضيف سان بطرسبرغ سبعًا من مباريات بطولة أمم أوروبا 2020. وقد جرت ست منها وهي تستعد لاستضافة آخر مباراة في الدور ربع النهائي الجمعة المقبل.

ومنعت السلطات المحلية خلال الأسبوع الجاري بيع المواد الغذائية في مناطق المشجعين وأمرت بإغلاق قاعات الطعام في مراكز التسوق لكنها لم تنجح في وقف انتشار الفيروس.

وسجلت ثاني أكبر مدينة في روسيا 1247 إصابة جديدة السبت مقابل 817 في الأول من حزيران/يونيو. بثت وسائل الإعلام المحلية صورا لآلاف الأشخاص في الشوارع بمناسبة نهاية العام الدراسي، يحترم قليل منهم قواعد مكافحة الفيروس.

وتستمر مباريات بطولة أمم أوروبا بملاعب ممتلئة بنصف طاقتها، تضم حتى 26 ألف متفرج في سان بطرسبرغ حيث أصيب عشرات من مشجعي كرة القدم الفنلنديين بفيروس كورونا بعدما سافروا إليها لحضور المباراة التي فاز بها فريقهم أمام بلجيكا.

وسجلت روسيا ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بفيروس كورونا منذ منتصف حزيران/يونيو بعد تفشي المتحورة دلتا الشديدة العدوى والتي رصدت أولا في الهند. وأعلنت السلطات الروسية أن 21 ألفا و665 إصابة جديدة سجلت في جميع أنحاء البلاد السبت، في أكبر حصيلة يومية منذ كانون الثاني/يناير.

وإلى جانب سان بطرسبرغ، تبدو موسكو ومنطقتها الأكثر تضررا منذ أسابيع.

وحصيلة الوفيات اليومية على مستوى البلاد السبت التي بلغت 619، هي الأعلى منذ كانون الأول/ديسمبر بينما ارتفعت الحصيلة الإجمالية منذ بداية الوباء إلى 132 ألفا و683 وفاة، حسب الأرقام الرسمية.

هذا فيما تتحدث وكالة الإحصاء الروسية (روس-ستات) التي لديها تعريف أوسع للوفيات المرتبطة بكوفيد-19 عن نحو 270 ألف وفاة بين بداية الوباء في كانون الثاني/يناير 2020 ونهاية نيسان/أبريل 2021.

- "تلقي اللقاح أو فرض إغلاق" -

يأتي الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بينما يشجع المسؤولون الروس المواطنين المشككين، على تلقي اللقاح بعد رفع غالبية القيود المرتبطة بالحد من انتشار الوباء في نهاية العام الماضي.

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وقال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين للتلفزيون الحكومي السبت إن "وقف الجائحة يتطلب شيئا واحدا: حملات تطعيم كبيرة وسريعة". واضاف "لم يبتكر أحد حلا آخر". وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء ريا نوفوستي "من أجل حل هذه المشكلة بشكل جذري، يتعين تلقي اللقاح أو فرض إغلاق".

وأعادت موسكو في الأسابيع الأخيرة فرض قيود مثل عودة العمل عن بعد إلزاميًا لبعض الموظفين والتطعيم الإجباري للعاملين في قطاع الخدمات أو الاستحصال على وثيقة صحية للذهاب إلى المطاعم.

مع ذلك يبدو أن فرض حجر عام كما حدث في ربيع 2020 غير مطروح حاليا.

وتجري حملة التطعيم ببطء منذ كانون الأول/ديسمبر في أجواء من غياب الثقة من قبل السكان على الرغم من الدعوات المتكررة التي أطلقها فلاديمير بوتين.

وتلقى 21,2 مليون شخص فقط من أصل 146 مليون نسمة هم عدد سكان روسيا، جرعة واحدة على الأقل، وفقًا لأرقام نشرها الجمعة موقع غوغوف الذي يجمع البيانات من المناطق ووسائل الإعلام في غياب إحصاءات وطنية رسمية.

والمسؤولون في سادس أكثر الدول تضررا بالوباء في العالم والدولة الأكثر تضررا في أوروبا، مُتهمون بالتقليل من خطورة الجائحة في هذا البلد.

© 2021 AFP