طواف فرنسا: الفرنسي ألافيليب بطل المرحلة الأولى بعد نجاته من سقوط جماعي

الفرنسي جوليان الافيليب يحتفل بعد تجاوزه خط نهاية المرحلة الأولى من طواف فرنسا في المركز الأول، لانديرنو في 26 حزيران/يونيو 2021

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لانديرنو (فرنسا) (أ ف ب)

نجا الفرنسي جوليان ألافيليب من حادثي سقوط جماعي في افتتاح النسخة الـ108 من طواف فرنسا، وأحرز السبت المرحلة الأولى التي امتدت لمسافة 198 كلم بين بريست ولانديرنو.

وأنهى بطل العالم لعام 2020 المرحلة الأولى متقدماً بفارق 8 ثوان على الأسترالي مايكل ماثيوز ووصيف 2020 السلوفيني بريموش روغليش، ليحرز بذلك فوزه السادس في هذا الطواف الذي يشارك فيه للمرة الخامسة.

وأعرب ابن الـ29 عاماً عن سعادته بهذا الفوز، كاشفاً "في الأمتار الأخيرة، تعرضت للسقوط لكننا تمكنا من النهوض والمحافظة على هدوئنا. كان علي إنهاء المهمة في الصعود الأخير (مسار صعودي للمرحلة). أعطيت كل ما لدي... أنا سعيد للغاية وهذه مشاعر مفيدة لما سيكون بانتظارنا بعد ذلك".

وختم "إنه فوز مميز جداً بالنسبة لي".

ولم يكن اليوم الأول من الطواف الفرنسي الشهير سلساً على الإطلاق، إذ شهد سقوطاً جماعياً مرتين، الأول قبل حوالي 45 كلم من الوصول الى خط النهاية حين اصطدم الدراج الألماني توني مارتن بلافتة يرفعها بجانب الطريق أحد المشجعين، ما أدى الى سقوطه والعديد من الدراجين الذين كانوا خلفه.

وأدى ذلك الى توقف المرحلة لقرابة خمس دقائق من أجل مساعدة الدراجين على النهوض وإكمال المرحلة.

وكان الدراج الألماني الآخر جاشا سوترلين الوحيد الذي اضطر للانسحاب من السباق بسبب هذا الحادث، قبل أن يتكرر المشهد قبل 5 كلم من خط النهاية، حين كانت مجموعة الدراجين تسير بسرعة قرابة 70 كلم/ساعة، بينهم بطل السابق أربع مرات البريطاني كريس فروم، لكن هذه المرة من دون أن يكون لأي مشجع دور في الحادث.

ويأمل الدراجون ألا يتكرر المشهد الأحد حين يخوضون المرحلة الثانية (من أصل 21) التي ستكون صعوداً أيضاً بين بيرو-غيريك ومور-دو-بروتانيّ لمسافة 183,5 كلم.

- ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة الأولى:

1- الفرنسي جوليان ألافيليب 04,39,13 ساعة

2- الأسترالي مايكل ماثيوز بفارق 8 ثوان

3- السلوفيني بريموش روغليش بفارق 8 ث

4- الأسترالي جاك هايغ بفارق 8 ث

5- الهولندي ويلكو كيلدرمان بفارق 8 ث

© 2021 AFP