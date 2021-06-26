كأس أوروبا: البديلان كييزا وبيسينا يعبران بإيطاليا الى ربع النهائي

فرانك اوغستين تصوير مشترك/ا ف ب

لاعبو إيطاليا يحتفلون بهدف فيديريكو كييزا (يسار) في مرمى النمسا خلال مباراتهما في ثمن نهائي كأس أوروبا، لندن في 27 حزيران/يونيو 2021

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لندن (أ ف ب)

قاد البديلان فيديريكو كييزا وماتيو بيسينا المنتخب الإيطالي الى ربع نهائي كأس أوروبا لكرة القدم بتسجيلهما هدفي الفوز على النمسا 2-1 بعد التمديد السبت على ملعب "ويمبلي" في لندن.

وخلافاً لمبارياته الثلاث في دور المجموعات التي فاز بها جميعاً مسجلاً سبعة أهداف من دون أن تهتز شباكه، عانى فريق المدرب روبرتو مانشيني الأمرّين أمام النمسا التي تصل الى هذا الدور للمرة الأولى في تاريخها، وانتظر حتى الشوط الإضافي الأول ليحسم بطاقته بفضل البديلين كييزا (95) وبيسينا (105).

وقلص البديل أيضاً ساشا كالايدجيتش الفارق (114)، لتهتز الشباك الإيطالية للمرة الأولى في المباريات الـ12 الأخيرة بعدما صمدت طيلة 1168 دقيقة وتحديداً منذ هدف الهولندي دون فان دي بيك في 14 تشرين الأول/اكتوبر 2020 (1-1 في دوري الأمم الأوروبية).

وتلتقي إيطاليا في ربع النهائي في الثاني من تموز/يوليو على ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ الفائز من مواجهة الأحد بين منتخبي البرتغال حامل اللقب وبلجيكا في إشبيلية الإسبانية.

وخرج "ناتسيونالي" من ملعب "ويمبلي" وفي رصيده 12 انتصاراً على التوالي و31 مباراة متتالية من دون هزيمة، وتحديداً منذ الخسارة أمام البرتغال صفر-1 في 10 أيلول/سبتمبر 2018 في دوري الأمم الأوروبية، ما سمح لمانشيني في تحطيم الرقم القياسي الذي حققه فيتوريو بوتسو قبل قرابة قرن من الزمن بين 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1935 و29 تشرين الثاني/نوفمبر 1939.

لكن هذه الأرقام ليست مهمة بقدر أهمية مواصلة الحلم بلقب أول على الإطلاق منذ مونديال 2006 وثانٍ فقط على صعيد البطولة القارية بعد الذي تحقق عام 1968.

© 2021 AFP