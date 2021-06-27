ارتفاع عدد القتلى جراء انهيار مبنى سكني بفلوريدا إلى 5 وحريق بالموقع يعقد عمليات البحث

تشاندن كانا ا ف ب

جانب من المبنى المنهار في فلوريدا في 24 حزيران/يونيو 2021

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سيرفسايد (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

ارتفع عدد القتلى جراء انهيار مبنى سكني في سيرفسايد بولاية فلوريدا إلى خمسة وفق ما أعلنت مسؤولة السبت بينما لا يزال 156 شخصا في عداد المفقودين.

وقالت عمدة مقاطعة ميامي-ديد دانييلا ليفين كافا خلال مؤتمر صحافي "عثرت فرق الإنقاذ التابعة لنا اليوم على جثة أخرى تحت الأنقاض. كذلك، كشفت عمليات البحث التي أجريناها عن رفات بشرية".

واضافت "هذا يعني أن عدد المفقودين انخفض إلى 156 وأن عدد الوفيات المؤكدة ارتفع إلى خمسة".

وواصل عمال الإنقاذ السبت بحثهم الحثيث تحت أنقاض المبنى السكني بعد ثلاثة أيام على انهياره.

لكن عمليات البحث تعقدت السبت بسبب حريق اندلع في الموقع الذي انهار فيه المبنى المكون من 12 طبقة قبل فجر الخميس.

وانتشر دخان بين الأنقاض ما صعب الوصول إلى بعض الأماكن التي تجري فيها عمليات البحث حسب العمدة.

وطالب رجال الإطفاء السكان بالبقاء في منازلهم وبإغلاق النوافذ والأبواب لحماية أنفسهم من الدخان.

وقالت ليفين كافا "ما زلنا متفائلين (...) نحن نبحث عن أشخاص أحياء تحت الأنقاض، إنها أولويتنا وفرقنا لم تتوقف".

بور-داكس/جص

© 2021 AFP