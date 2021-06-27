اعتقال شقيق المعارضة كريستينا شامورو في نيكاراغوا

سيزار بيريز رئاسة نيكاراغوا/اف ب/ارشيف

رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا في ماناغوا في 19 تموز/يوليو 2020

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ماناغوا (أ ف ب)

أعلنت شرطة نيكاراغوا أن الصحافي وعضو البرلمان السابق في نيكاراغوا بيدرو جواكين شامورو أحد أبناء الرئيسة السابقة فيوليتا تشامورو أوقف بتهمة المساس بسيادة البلاد في إطار حملة اعتقالات لمعارضين قبل اقل من خمسة أشهر من انتخابات رئاسية وتشريعية.

وتخضع شقيقة العضو السابق في البرلمان كريستيانا شامورو التي يبدو أنها أخطر منافس لرئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في تشرين الثاني/نوفمبر، للإقامة الجبرية منذ أوائل حزيران/يونيو بتهمة غسل الأموال.

واعتقلت السلطات بيدرو شامورو مساء الجمعة بتهمة "التحريض على التدخل الأجنبي" و"الترحيب" بفرض عقوبات على نيكاراغوا، على أساس قانون تطبقه حكومة دانيال أورتيغا على المعارضين.

واعتقل عشرون شخصا منذ بداية حزيران/يونيو بينهم خمسة مرشحين للرئاسة وسياسيين ومصرفي ومقاتلين سابقين تعتبرهم الحكومة "مجرمين".

وأعلن شقيق آخر لكريستيانا شامورو هو الصحافي كارلوس فرناندو رئيس تحرير مجلة "كونفيديثيال" في 21 حزيران/يونيو أنه اضطر لمغادرة نيكاراغوا بسبب الاضطهاد السياسي.

وقبل اقل من خمسة أشهر على انتخابات السابع من تشرين الثاني/نوفمبر، لا تزال المعارضة بلا مرشح.

وسيتم تسجيل المرشحين بين 28 تموز/يوليو والثاني من آب/أغسطس، حسب برنامج الانتخابات.

وقال الرئيس أورتيغا ردا على ضغوط دولية للإفراج عن المعتقلين إن المعارضين المسجونين ليسوا "مرشحين" أو "سياسيين"، بل "مجرمين" مسوا بأمن البلاد وحاولوا تنظيم "انقلاب".

وعاد أورتيغا (75 عاما) المتمرد السابق الذي حكم البلاد من 1979 إلى 1990، إلى السلطة في 2007 مع الجبهة الساندينية للتحرير الوطني وبقي في الرئاسة بعد إعادة انتخابه مرتين.

تعتبر المعارضة أنه من المؤكد أنه يسعى لولاية رابعة على التوالي وأن سجن منافسيه المحتملين يمهد الطريق له لذلك.

© 2021 AFP