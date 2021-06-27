جائزة ستيريا الكبرى: فيرستابن يحرز المركز الأول

الهولندي ماكس فيرستابن عقب تتويجه بسباق جائزة ستيريا الكبرى، المرحلة الثامنة من بطولة العالم للفورمولا واحد في 27 حزيران/يونيو 2021.

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سبييلبرغ (النمسا) (أ ف ب)

أحرز الهولندي ماكس فيرستابن (ريد بول) متصدر الترتيب العام، المركز الأول في جائزة ستيريا الكبرى، المرحلة الثامنة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد، الأحد على حلبة ريد بول سبييلبرغ النمسوية.

وتقدم فيرستابن الذي حقق الفوز الرابع عشر في مسيرته الاحترافية على سائقي مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات والفنلندي فالتيري بوتاس.

على أرض الفريق النمسوي والحلبة التي تحمل اسم نفس الشركة المالكة له، أكد فيرستابن، الطامح الى لقبه العالمي الأول، مجدداً أنه سيكون منافساً شرساً على اللقب الذي احتكره لأعوام طويلة فريق مرسيدس وسائقه هاميلتون، باحرازه السباق الرابع هذا الموسم فوسع الفارق من 12 الى 18 نقطة عن أقرب مطارديه البريطاني الساعي الى لقبه الثامن في مسيرته الاحترافية بعدما رفع رصيده الى 156 نقطة مقابل 138 للأخير.

وجاء سائق ريد بول الثاني المكسيكي سيرخيو بيريس رابعا أمام سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس على حلبة ريد بول التي تقرر إقامة سباق ستيريا على أرضيتها بعد انطلاق الموسم وتستضيف المرحلة التاسعة الأحد المقبل مع سباق جائزة النمسا الكبرى، في سباقين تمّ اقرارهما بعد الغاء جائزتي كندا وتركيا (اعيد السباق الاخير الى الروزنامة ليقام بتاريخ 3 تشرين الاول/اكتوبر)، بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وانطلق فيرستابن الذي تجاوز هاميلتون في الأمتار الأخيرة من السباق الماضي على حلبة لوكاستيليه في فرنسا، من المركز الأول للسباق الثاني على التوالي والثالث هذا الموسم ونجح في إنهائه في الصدارة.

وهي المرة الأولى التي ينجح فيها فيرستابن (23 عاما) في الفوز بسباقين متتاليين، وساهم بالتالي في تحقيق فريقه ريد بول لأربعة انتصارات متتالية للمرة الاولى منذ عام 2013، العام الذي حقق فيه ثنائية اللقب العالمي للسائقين والصانعين.

كما هي المرة الثالثة التي يتوج فيها فيرستابن على حلبة سبيلبرغ بعد عامي 2018 و2019.

وصرخ فيرستابن من داخل سيارته عقب فوزه "مذهل، السيارة كانت مشتعلة اليوم!"، قبل أن يصعد إلى المنصة ويلوح للجماهير.

بعد تهنئة منافسه، قال هاميلتون "كان من المستحيل المنافسة، فهم أسرع".

وحل سائقا فيراري الإسباني كارلوس ساينس وشارل لوكلير من موناكو في المركزين السادس والسابع تواليا، معوضين خروجهما خاليي الوفاض من سباق جائزة فرنسا. وأكمل الكندي لانس سترول (أستون مارتن) والإسباني فرناندو ألونسو (ألبين) والياباني يوكي تسونودا (ألفا توري) المراكز العشرة الأولى.

اولي/م م/ز ر

© 2021 AFP