جائزة هولندا الكبرى: فوز كوارتارارو يعزز صدارته للترتيب

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دراج ياماها الفرنسي فابيو كوارتارارو بعد فوزه بجائزة هولندا الكبرى في فئة موتو جي بي على حلبة أسن، في 27 حزيران/يونيو 2021

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أسن (هولندا) (أ ف ب)

قدّم دراج ياماها الفرنسي فابيو كوارتارارو اداء اشبه بـ " استعراض الرجل الوحيد" في فئة موتو جي بي في بطولة العالم للدراجات النارية، ليحرز المركز الأول في جائزة هولندا الكبرى، المرحلة التاسعة، على حلبة آسن الأحد.

واكمل منصة التتويج زميله الاسباني مافريك فيناليس، المنطلق من المركز الأوّل بعد تسجيله أسرع توقيت خلال التجارب التأهيلية، في ثنائية لـ "ياماها"، وحامل اللقب الإسباني جوان مير (سوزوكي) العائد بقوة من المركز العاشر عند خط الانطلاق.

وتصدر الدراج الفرنسي الذي عانى مجدداً من آلام في ذراعه اليمنى، السباق منذ اللفة السابعة، واحكم قبضته حتى النهاية ليحقق انتصاره الرابع ويصعد إلى منصة التتويج للمرة السادسة هذا العام.

ورفع كوارتارارو المرشح للفوز باللقب العالمي، صدارته للترتيب العام الحالي للدراجين إلى 34 نقطة عن أقرب منافسيه مواطنه يوهان زاركو (156 مقابل 122) قبل العطلة الصيفية.

وحافظ زاركو (دوكاتي-براماك) بوصوله رابعاً على مركزه الثاني في ترتيب الدراجين، ومتقدماً بفارق 13 نقطة عن الإيطالي فرانشيسكو بانيايا (دوكاتي) صاحب المركز السادس الاحد بعدما دخل بصراع مع الفائز كوارتارارو في اللفات الأولى.

وحلّ البرتغالي ميغيل أوليفيرا (كا تي أم) خامساً، فيما صعد بطل العالم ست مرات الاسباني مارك ماركيس (هوندا) الفائز بالجولة الماضية في ألمانيا، من المركز العشرين للمرتبة السابعة.

وتعرض أسطورة الدراجات النارية بطل العالم تسع مرات الإيطالي فالنتينو روسي (ياماها-أس آر تي) لسقطة في اللفة الثامنة بعدما انطلق من المركز 12، في موسم مخيب للآمال حيث بات الدراج البالغ 42 عاماً أمام خيار المتابعة لعام إضافي أو الاعتزال.

في فئة موتو2 سمح الفوز الذي حققه دراج "كاليكس" الاسباني راوول فرنانديس بتقليصه الفارق إلى 31 نقطة مع متصدر ترتيب الدراجين وثاني السباق زميله الاسترالي ريمي غاردنر (184 نقطة مقابل 153).

وانهى راوول السباق بوقت قدره 39,01,832 دقيقة، متقدماً بفارق 1,066 ثانية عن غاردنر. وأكمل الاسباني الآخر أوغوستو فرنانديس ثلاثية فريق كاليكس بوصوله ثالثاً.

وبعد اسبوع على سقطته في ألمانيا، تصالح فرنانديس مع الفوز بعد انطلاقه من المركز الأوّل، محققاً فوزه الثالث في هذا العام بعد سباقي فرنسا والبرتغال.

وفي فئة موتو3 فاز الإيطالي دنيس فوغيا (هوندا) بالمركز الأول بعد 37,35,287 دقيقة، متقدماً بفارق 0,078 ثانية عن الاسباني سيرجيو غارسيا (غاسغاس). فيما حلّ الإيطالي الآخر رومانو فيناتي (هوسكفارنا) ثالثاً بفارق 0,207 ثانية.

أما الاسباني بدرو اكوستا متصدر ترتيب الدراجين برصيد 158 نقطة فوصل رابعاً، بعد اسبوع شهد اصابته في ظهره وبطنه اثر حادث قويّ تعرض له خلال الفترة الثالثة للتجارب الحرة السبت، فلم يشارك في التجارب التأهيلية وانطلق من المركز الـ 18.

وأقيمت جائزة هولندا الكبرى أمام 11500 متفرج، وهو السباق الاخير قبل العطلة الصيفية، على أن تعود المنافسات مع سباقين على حلبة "ريد بول رينغ" في سبيلبرغ في النمسا في 8 و15 آب/أغسطس المقبلين أمام مدرجات بسعة كاملة.

- ترتيب الخمسة الأوائل في سباق موتو جي بي:

1- الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) 40,35,031 د.

2- الاسباني مافريك فيناليس (ياماها) بفارق 2,757 ث.

3- الإسباني جوان مير (سوزوكي) بفارق 5,760 ث.

4- الفرنسي يوهان زاركو (دوكاتي-براماك) بفارق 6,130 ث.

5- البرتغالي ميغيل أوليفييرا (كا تي ام) بفارق 8,402 ث.

- ترتيب بطولة العالم بعد تسع مراحل:

1- الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) 156 نقاط

2- الفرنسي يوهان زاركو (دوكاتي-براماك) 122

3- الايطالي فرانشيسكو بانيايا (دوكاتي) 109

4- الإسباني جوان مير (سوزوكي) 101

5- الاسترالي جاك ميلر (دوكاتي) 100

© 2021 AFP