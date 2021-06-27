سيرينا وليامس تعلن عدم مشاركتها في أولمبياد طوكيو

انتهت مساعي الأميركي سيرينا وليامس للفوز بلقبها الرابع والعشرين في البطولات الأربع الكبرى بكرة المضرب، بخسارتها أمام الكازاخية إيلينا ريباكينا في 6 حزيران/يونيو 2021

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بطولة ويمبلدون (المملكة المتحدة) (أ ف ب)

أعلنت الاميركية سيرينا وليامس الاحد عشية انطلاق بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الكبرى في كرة المضرب، عدم مشاركتها في الالعاب الاولمبية في طوكيو من دون أن تحدد الأسباب.

وقالت اللاعبة البالغة 39 عاماً والفائزة بذهبية أولمبياد لندن 2012 في الفردي على ملاعب ويمبلدون "لست مدرجة على القائمة الأولمبية، في مطلق الاحوال على حد علمي.. وفي حال كنت، فلا ينبغي أن أكون".

وتابعت "هناك العديد من الاسباب التي دفعتني لاتخاذ هذا القرار بشأن الألعاب الأولمبية. لا أريد التحدث عنها اليوم وربما في فرصة أخرى. أنا آسفة".

ويتضمن سجل اللاعبة الاميركية الفوز بأربع ميداليات ذهبية أولمبية، منها المعدن الأصفر في الفردي في لندن، و3 في الزوجي مع شقيقتها فينوس في سيدني 2000 وبيكين 2008 ولندن 2012.

وأردفت عن غيابها عن الألعاب الاولمبية التي حققت فيها نجاحات باهرة "لم أفكر بالأمر. في الماضي، مررت بفترات رائعة في الألعاب الاولمبية. ولكني لم أفكر حقيقة بالأمر وأريد المتابعة على المنوال ذاته".

وتأمل سيرينا التي ستحتفل بعيد ميلادها الاربعين في أيلول/سبتمبر المقبل، في الفوز بلقب ويمبلدون للمرة الثامنة في مسيرتها ومعادلة الرقم القياسي لأكبر عدد من الانتصارات في "غراند سلام" والمسجل باسم الاسترالية مارغاريت كورت مع 24 لقباً كبيراً.

وفي مسعاها لتحقيق حلمها، فشلت سيرينا أربع مرات في المباراة النهائية، وتحديداً في ويمبلدون 2018 و2019 والولايات المتحدة المفتوحة 2018 و2019، منذ لقبها الكبير الأخير في استراليا 2017.

وتقام الالعاب الاولمبية من 23 تموز/يوليو حتى 8 آب/اغسطس المقبلين.

© 2021 AFP