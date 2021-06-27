طواف فرنسا: الهولندي فان در بويل يحرز المرحلة الثانية وينتزع القميص الأصفر

الهولندي ماتيو فان در بويل لحظة فوزه بالمرحلة الثانية من طواف فرنسا للدراجات الهوائية في 27 حزيران/يونيو 2021.

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مو-دو-بروتاني (فرنسا) (أ ف ب)

أحرز الهولندي ماتيو فان در بويل الأحد المركز الأول في المرحلة الثانية من النسخة الـ108 من طواف فرنسا للدراجات الهوائية، وانتزع القميص الأصفر الذي فشل جده ريمون بوليدور في ارتدائه.

وحقق فان در بويل (26 عاما) بداية مدوية بانتزاعه المركز الأول بفارق ست ثوان أمام السلوفينيين المرشحين للقب تاداي بوغاتشار بطل الطواف العام الماضي وبريموش روغليش وصيفه.

وقال الهولندي وهو يبكي ووجهه بين يديه مفكرًا في جده بوليدور، بطل فرنسا السابق الذي توفي في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 في سن الثالثة والثمانين: "فكرت بالطبع بجدي عندما تجاوزت الخط".

وأضاف "تخيل كيف كان سيشعر، إنه ليس هنا"، موضحا "كانت هذه فرصتي الأخيرة في الطواف للقيام بذلك، إنها جيدة جدًا".

وقطع فان در بويل مسافة المرحلة (183,5 كلم) التي ربطت بين بيروس-غيريك ومور-دو-بروتاني بزمن 4 ساعات و18 دقيقة و30 ثانية.

ومن أجل انتزاع القميص الأصفر الرمزي للمرحلة، هاجم الهولندي مرتين، المرة الأولى للفوز بمكافأة الثماني ثوانٍ على قمة أول تسلق في مرتفع مينيهييز، والثانية في الأمتار الأخيرة من السباق من أجل الفوز بالمرحلة.

وتصدر فان در بويل المركز الأول في الترتيب العالم بفارق ثماني ثوان عن الفرنسي جوليان ألافيليب، بطل المرحلة الأولى السبت والذي حل خامسا في مرحلة اليوم.

وتقام المرحلة الثالثة الإثنين بين لوريان وبونتيفي على مسافة 182,9 كلم.

- ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة الثانية:

1- الهولندي ماتيو فان در بويل 4,18,30 ساعات

2- السلوفيني تاداي بوغاتشار بفارق 6 ثوان

3- السلوفيني بريموش روغليش بالفارق نفسه

4- الهولندي فيلكو كيلدرمان بالفارق نفسه

5- الفرنسي جوليان ألافيليب بفارق 8 ث

- ترتيب الخمسة الأوائل في الترتيب العام:

1- الهولندي ماتيو فان در بويل 8,57,25 ساعات

2- الفرنسي جوليان ألافيليب بفارق 8 ثوان

3- السلوفيني تاداي بوغاتشار بفارق 13 ث

4- السلوفيني بريموش روغليش بفارق 14 ث

5- الهولندي فيلكو كيلدرمان بفارق 24

© 2021 AFP