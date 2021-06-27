كأس أوروبا: المهاجم بيريشيتش يغيب عن كرواتيا لاصابته بكورونا

بول إليس مشترك/ا ف ب/ارشيف

مهاجم كرواتيا إيفان بيريشيتش يحتفل بهدفه في مرمى اسكتلندا في دور المجموعات ضمن منافسات كأس أوروبا، في غلاسكو في 22 حزيران/يونيو 2021

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زغرب (أ ف ب)

سيفتقد منتخب كرواتيا لجهود أفضل هداف في صفوفه إيفان بيريشيتش المصاب بفيروس كورونا، قبل مباراته المرتقبة في دور ثمن النهائي من كأس أوروبا لكرة القدم أمام اسبانيا الإثنين، بحسب ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة الأحد.

ومن المرجح ألاّ يلعب مهاجم إنتر الإيطالي مجدداً في النهائيات، علماً انه سجل هدفين من أهداف منتخب بلاده في 3 مباريات، وذلك أمام جمهورية تشيكيا 1-1 واسكتلندا 3-1، بعدما أعلن الاتحاد الكرواتي أن "بيريشيتش سيعزل نفسه لفترة 10 ايام ولن يشارك في مباريات المنتخب الكرواتي في هذه الفترة".

وسيغيب بيريشيتش عن الدورين ربع ونصف النهائي في حال نجحت كرواتيا في التأهل.

واضاف الاتحاد المحلي الذي حصل على مسحة إيجابية للمهاجم مساء السبت "قام الطاقم الطبي بوضع بيريشيتش في الحجر الصحي وعزله عن بقية أعضاء المنتخب الوطني وأعلم السلطات الصحية المختصة عن الحالة، وقدّم أدلة على انهم اتخذوا كافة الاجراءات الضرورية لمنع انتشار فيروس كورونا".

وبحسب الاتحاد، جاءت مسحات جميع بقية اللاعبين والطاقم سلبية.

وكان بيريشيتش سجل الهدف الثالث لبلاده خلال مباراة الفوز امام نظيره الاسكتلندي الثلاثاء، علماً أن الاخير خاض اللقاء من دون لاعب وسطه بيلي غيلمور لاصابته أيضاً بفيروس كورونا.

ويعتبر بيريشيتش من مفاتيح اللعب في صفوف وصيف بطل مونديال روسيا 2018 إلى جانب القائد لوكا مودريتش.

© 2021 AFP