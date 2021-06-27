كأس أوروبا: بايل لا يفكر في الاعتزال

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لندن (أ ف ب)

أكد مهاجم منتخب ويلز لكرة القدم غاريث بايل أنه لا يفكر في الاعتزال الدولي او المطلق.

وكان قائد ويلز الذي خرج منتخب بلاده من الدور ثمن النهائي من كأس اوروبا بخسارة قاسية امام الدنمارك صفر-4 السبت، انسحب من مقابلة صحافية بعد المباراة لدى سؤاله عما اذا كان اللقاء الاخير له مدافعا عن الوان بلاده.

وأثار هذا التصرف الفضول لا سيما ان بايل كان قد صرح في نهاية الموسم الفائت الذي لعب في صفوف توتنهام على سبيل الاعارة من ريال مدريد الاسباني أنه يدرك ما يخبئ له المستقبل لكنه اشار الى انه "سيخلق فوضى" في حال كشف عن ذلك قبل انطلاق البطولة القارية.

بيد ان بايل قال لشبكة "اس 4 سي" الويلزية بعد وقت قصير من انسحابه من المقابلة "اريد مواصلة اللعب. الناس يطرحون اسئلة تافهة دائما لكني اعشق اللعب لويلز".

واضاف "سأستمر في اللعب لويلز الى ان اتوقف عن ممارسة كرة القدم".

وتابع "لقد بدأنا من فترة التصفيات المؤهلة الى المونديال ويتعين علينا ان نلعب بثقة عالية كما نفعل الان واعتقد اننا قادرون على التأهل الى المونديال المقبل".

وتضم مجموعة ويلز منتخبات بلجيكا وتشيكيا وبيلاروسيا واستونيا، وتبدو المنافسة على البطاقة الثانية محصورة بين تشيكيا وويلز كون بلجيكا مرشحة فوق العادة لحسم الصدارة.

© 2021 AFP