كأس أوروبا: بلجيكا تجرد البرتغال من اللقب وتضرب موعدا ناريا مع إيطاليا في ربع النهائي

مهاجم بلجيكا ثورغان هازار (يمين) يحتفل بتسجيله هدف الفوز على البرتغال (1-صفر) في ثمن نهائي كأس أوروبا في اشبيلية في 27 حزيران/يونيو 2021.

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إشبيلية (إسبانيا) (أ ف ب)

جرد المنتخب البلجيكي نظيره البرتغالي من لقب بطل كأس أوروبا في كرة القدم عندما تغلب عليه 1-صفر الأحد على ملعب "لا كارتوخا" في اشبيلية في قمة الدور ثمن النهائي.

وتدين بلجيكا بفوزها إلى مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني ثورغان هازار، الشقيق الأصغر لإدين نجم ريال مدريد الإسباني، مسجل الهدف الوحيد في الدقيقة 42 من تسديدة قوية رائعة من خارج المنطقة.

وتلتقي بلجيكا التي حققت فوزها الرابع تواليا، في ربع النهائي في الثاني من تموز/يوليو المقبل على ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ مع إيطاليا التي حجزت بطاقتها بالفوز على النمسا 2-1 بعد التمديد (الوقت الأصلي صفر-ضفر) السبت، وكان الرابع تواليا للأزوري أيضا.

وكررت بلجيكا التي تبقى أفضل نتيجة لها في الكأس القارية خسارة نهائي 1980 أمام ألمانيا الغربية 1-2 في روما، إنجاز النسخة الأخيرة عندما بلغت ربع النهائي قبل أن تخرج على يد ويلز.

في المقابل، منيت البرتغال بخسارتها الثانية في البطولة بعد الأولى أمام ألمانيا 2-4 في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وهو الفوز الاول لبلجيكا على البرتغال بعد فشلها في المباريات الخمس الأخيرة بينهما (3 هزائم وتعادلان) وتحديدا منذ تغلبها عليه 3-صفر في تصفيات كأس العالم 1990 في أيلول/سبتمبر 1989، والأول في أول مواجهة بينهما في بطولة كبرى وفي دور الإقصاء المباشر.

كما هو الفوز السادس لبلجيكا على البرتغال في 19 مباراة بين المنتخبين مقابل ست هزائم وسبع تعادلات.

© 2021 AFP