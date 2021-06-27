وزير جديد للصحة في بريطانيا في أوج تفشي "دلتا" في البلاد

وزير الصحة البريطاني مات هانكوك لدى وصوله مقر الحكومة في لندن في 15 حزيران/يونيو 2021

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لندن (أ ف ب)

عين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت وزيرا جديدا للصحة خلفا لمات هانكوك الذي استقال من المنصب بعدما أصبح في وضع حرج على أثر الكشف عن انتهاكه إجراءات فرضتها حكومته للحد من انتشار فيروس كورونا.

وجاء هذا التغيير في وقت حرج لبريطانيا التي سجلت فيها أكثر من 128 ألف وفاة بكورونا وتواجه تفشي النسخة المتحورة من الفيروس "دلتا" الشديدة العدوى. وتسابق السلطات الزمن لتطعيم أكبر عدد ممكن من الناس لرفع القيود الأخيرة المطبقة حاليا في تموز/يوليو.

وكان من المقرر ان تخفف بريطانيا اجراءات الإغلاق بشكل كبير في 21 حزيران/يونيو، لكن ظهور المتحور دلتا الذي اكتشف للمرة الاولى في الهند أدى الى تمديدها.

وعين ساجد جاويد (51 عاما) وزير المال السابق في حكومة جونسون، وزيرا للصحة كما أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية. وقد عاد بذلك إلى الحكومة التي انسحب منها مطلع 2020 لاستيائه من الشروط التي فرضت لممارسة مهامه.

وجاويد، المصرفي السابق ونجل سائق حافلة باكستاني سابق، كان أول سياسي ينتمي إلى عرقية اتنية تشكل أقلية، يتولى حقيبة الداخلية وذلك في حكومة رئيسة الوزراء المحافظة السابقة تيريزا ماي.

وقالت رئاسة الحكومة إن الملكة إليزابيث الثانية وافقت على تعيين النائب ساجد جاويد خلفا له.

- "فخور جدا" -

كتب هانكوك (42 عاما) في رسالة استقالته التي قدمها إلى جونسون "ندين للشعب الذي بذل الكثير من التضحيات في هذه الجائحة بأن نكون صادقين حين نخذله كما فعلت بانتهاكي للاجراءات".

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وأعرب جونسون الذي قدم دعمه في البداية لهانكوك، عن "أسفه" لهذه الاستقالة. وقال ردا على الرسالة إن هانكوك يجب أن يكون "فخورا جدا بما حققه ليس فقط بالتصدي للوباء بل قبل كوفيد-19 الذي يضربنا".

وأشاد بدوره في حملة التلقيح البريطانية الناجحة التي وصفها بأنها "احدى أكبر النجاحات للدولة الحديثة". وقال إن "مهمتك كانت التعامل مع تحد لم يواجه مثله أي من الذين سبقوك في هذا المنصب وكنت في مكافحتك لكوفيد على قدر هذا التحدي بحيوية كبيرة وذكاء وتصميم".

وكانت صحيفة "ذي صن" نشرت على صفحتها الأولى الجمعة صورة من كاميرا مراقبة، يظهر فيها مات هانكوك المتزوج وأب لثلاثة أطفال، وهو يقبل جينا كولادانجيلو وهي صديقة قديمة له أثار تعيينها بتكتم في مكتبه في السادس من أيار/مايو جدلا.

وبعدما اعترف بأنه خالف القواعد، اعتذر الرجل الذي دعا البريطانيين باستمرار إلى احترامها. وأكد رئيس الحكومة أنه قبل الاعتذار وجدد ثقته فيه، معتبرا أن القضية "أغلقت".

وقد أكد في رسالة استقالته أن "آخر ما اريده هو أن تصرف حياتي الشخصية الانظار عن التركيز على ما يقودنا إلى خارج هذه الأزمة".

لكن الصحيفة نشرت السبت على موقعها الالكتروني تسجيل فيديو من كاميرا المراقبة.

وفي مواجهة هذه القضية التي تناقلتها جميع وسائل الإعلام، تضاعفت الدعوات إلى الاستقالة من قبل المعارضة والمعسكر المحافظ الحاكم. ووجدت هذه الدعوات صدى لدى وزير الصحة الذي اتهم بالنفاق.

وقال زعيم حزب العمال كير ستارمر في تغريدة على تويتر إن هانكوك "محق في الاستقالة". لكنه رأى أنه كان ينبغي أن يقوم جونسون "بطرده".

- تضارب مصالح -

أشار حزب العمال أيضا إلى إمكانية تضارب مصالح في تعيين جينا كولادانجيلو في الوزارة. وتعمل هذه السيدة في حملات الترويج ويعرفها مات هانكوك منذ دراسته الجامعية. وهي تدير حاليا سلسلة من المتاجر أسسها زوجها.

وقبل هذه الفضيحة وجهت اتهامات مربكة أخرى إلى هانكوك الذي أصبح معروفا لدى البريطانيين خلال الوباء بالمؤتمرات الصحافية اليومية خلال ذروة الموجة الأولى من انتشار الفيروس.

وخلال جلسة استماع في مجلس العموم في أيار/مايو الماضي، اتهمه المستشار السابق لرئيس الوزراء دومينيك كامينغز بـ "الكذب" في عدة مناسبات ورأى أنه كان يجب "فصله". وفي منتصف حزيران/يونيو، قال إن بوريس جونسون وصف هانكوك بأنه "فاشل" في تعامله مع الوباء مقدما تسجيلا على هاتفه النقال يثبت ذلك.

وواجه هانكوك انتقادات أيضا بسبب نقص معدات حماية الطواقم الصحية في بداية الأزمة وفي وقت لاحق بسبب الغموض في منح بعض العقود العامة.

وهانكوك تخرج من جامعتي أكسفورد وكامبريدج العريقتين. وقد انتخب للمرة الأولى عضوا في البرلمان عن حزب المحافظين في 2010.

ودخل هاوي الكريكت والمحلل الاقتصادي السابق في بنك إنكلترا، إلى الحكومة للمرة الأولى في 2012 ، حيث شغل مناصب وزارية مختلفة.

وتولى هانكوك منصب وزير الصحة في التاسع من تموز/يوليو 2018، بعدما شغل منصب رئيس هيئة الثقافة والاعلام والرياضة.

وقبل دخوله معترك السياسة عمل في شركات عائلته.

© 2021 AFP