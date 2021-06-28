الدوري الأميركي للمحترفين: ميدلتون ويانيس يقودان ميلووكي إلى التقدم على أتلانتا 2-1

تود كيركلاند غيتي/غيتي عبر ا ف ب

ثنائي ميلووكي اليوناني يانيس (يمين) وجرو هوليداي يحتفلان بالفوز الثاني على أتلانتا في نهائي الشرقية

إعلان اقرأ المزيد

لوس انجليس (أ ف ب)

سجّل الثنائي كريس ميدلتون ويانيس أنتيتوكونمبو 71 نقطة وقاد ميلووكي باكس إلى العودة والفوز على مضيفه أتلانتا هوكس 113-102 الأحد والتقدم في 2-1 في سلسلة نهائي المنطقة الشرقية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وزرع ميدلتون 20 من نقاطه الـ38 في الربع الأخير مضيفا 11 متابعة وسجل يانيس 33 نقطة و11 متابعة و7 تمريرات حاسمة، لينتزع ميلووكي فوزا ثمينا من أرض أتلانتا أمام 16600 متفرج على ملعبه ستايت فارم ارينا في جورجيا.

وتقام المباراة الرابعة الثلاثاء في أتلانتا أيضا، وذلك بعد فوز هوكس افتتاحا في أرض ميلووكي 116-113، ثم تحقيق ميلووكي فوزا كاسحا في الثانية 125-91.

ويتأهل الفائز بأربع مباريات من أصل سبع ممكنة في هذه السلسلة، إلى النهائي الدوري لملاقاة بطل المنطقة الغربية بين لوس أنجليس كليبرز وفينيكس صنز (1-3).

وتخلف ميلووكي بفارق 15 نقطة في الربع الأول وانتظر حتى الربع الثالث ليتقدم في المباراة، لكنه كان حاسما في الخط المستقيم الأخير، مسجلا 25-7 في ظل تألق كبير لميدلتون.

ولدى أتلانتا، سجل النجم الشاب تراي يونغ 35 نقطة لم تكن كافية لتجنيب فريقه خسارته الثانية تواليا.

© 2021 AFP