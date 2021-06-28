بطولة فرنسا: كريستوف غالتييه المتوج مع ليل مدرباً لنيس

لوا فينانس ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

فرحة مدرب ليل بفوزه فريقه على أنجيه وبالتالي بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم، على ملعب "ريمون كوبا" في أنجيه في 23 أيار/مايو 2021

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نيس (فرنسا) (أ ف ب)

أعلنت مجموعة "إينيوس" مالكة نادي نيس الفرنسي لكرة القدم الإثنين التعاقد مع المدرب كريستوف غالتييه المتوج في أيار/مايو الماضي بطلاً للدوري المحلي مع ليل، لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

وأفادت المجموعة البريطانية في بيان "يسرّ نيس تأكيد تعيين كريستوف غالتييه مدرباً جديداً مع مفعول فوري".

وكلل غالتييه مسيرته مع ليل من أيلول/سبتمبر 2017 حتّى أيار/مايو 2021، بالفوز بلقب الـ "ليغ1" في الموسم المنصرم.

غير أن المدرب الفرنسي استقال من منصبه بعد أيام قليلة من التتويج معلناً عن رغبته في إيجاد تحد جديد. وبرغم ابداء ليون ونابولي الإيطالي رغبتهما بالحصول على خدماته، إلاّ انّ وسائل إعلام محلية رجحت كفة نيس.

وتوصل غالتييه إلى اتفاق مع نيس قبل اسابيع عدة، إلا أن النادي دخل بمفاوضات مع بطل فرنسا الذي لم يكن يريد الاستغناء عن مدربه بصفقة مجانية، خصوصاً أن عقد الأخير ينتهي في الموسم المقبل.

© 2021 AFP