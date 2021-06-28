حكومة جيرسي توافق على تمديد تراخيص مراكب الصيد الأوروبية

سمير الدومي ا ف ب

أحد القوارب الفرنسية المشاركة في الاحتجاج أمام ميناء سانت هيلير قبالة جزيرة جيرسي في بريطانيا 6 أيار/مايو 2021

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رين (فرنسا) (أ ف ب)

اعلنت حكومة جيرسي الاثنين انها وافقت على أن تمدد لثلاثة اشهر التراخيص الموقتة الممنوحة لمراكب الصيد الأوروبية خصوصا الفرنسية، وهي مهلة دافعت عنها الحكومة الفرنسية.

وقالت حكومة جيرسي في بيان "انها تقترح تمديد الفترة الانتقالية التي تسمح للمراكب الفرنسية بالاستمرار في الصيد ثلاثة اشهر" في مياهها. تم تحديد الموعد النهائي لنتائج المفاوضات بين بروكسل ولندن بشأن الصيد في جزر القنال في 30 حزيران/يونيو.

وأضاف البيان "طالب الاتحاد الأوروبي مؤخرًا بتمديد الآلية الانتقالية التي كان من المقرر أن تنتهي في 30 حزيران/يونيو. وافق وزراء جيرسي على هذا الطلب فيما يتعلق بالقوارب التي قدم الاتحاد الأوروبي طلبات الترخيص نيابة عنها ...".

بالتالي "اعتبارًا من الاول من تموز/يوليو سيسمح نظام الانتقال المعدل للسفن ال47 المزودة بنظام مراقبة السفن عبر الأقمار الاصطناعية والتي تمتلك ترخيصًا، بالإضافة إلى عدد محدود من القوارب الأوروبية الصغيرة (177 طلبًا) بالاستمرار في الصيد في مياه جيرسي" وفقًا للمصدر نفسه.

من شأن هذا التمديد الذي طلبته في 12 أيار/مايو وزيرة البحار الفرنسية أنيك جيراردان أن يعطي الصيادين رؤية أفضل ووقتًا اضافيًا للتفاوض.

ولا يزال وصول الصيادين الأوروبيين إلى المياه البريطانية، نقطة الخلاف خلال المفاوضات حول شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، يسبب توترا على الرغم من الاتفاق على العلاقات بعد اتفاق بريكست والذي تم التوصل إليه بين لندن وبروكسل ودخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير.

وقال السناتور إيان غورست وزير خارجية جيرسي في البيان "ترحب جيرسي بالحوار التقني والسياسي الذي بدأ مع المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا لتسوية القضايا المعقدة والحساسة المتعلقة بصيد السمك".

© 2021 AFP