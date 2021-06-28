كأس أوروبا: غوريتسكا يريد عرض عضلاته في مواجهة انكلترا

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برلين (أ ف ب)

بعد أن استغل توقف النشاط الكروي خلال جائحة كوفيد-19 العام الماضي لتقوية عضلات جسمه، يستعد ليون غوريتسكا لتعزيز خط وسط ألمانيا ضد إنكلترا، في المواجهة المرتقبة الثلاثاء على ملعب ويمبلي في لندن في الدور ثمن النهائي من كأس اوروبا لكرة القدم.

فبعد توقف الدوري الالماني في آذار/مارس 2020، عاد غوريتسكا الى الملاعب بعد استئناف النشاط اثر توقف دام حوالي الشهرين وقد بدا مفتون العضلات وعلق على هذا الامر بالقول "استطيع القول بأنه منذ امتلاك هذه العضلات، اخوض المباريات بشعور مختلف. لقد جعلني هذا الامر اكثر قوة".

ويواجه مدرب المانشافت يواكيم لوف ضغوطات لاحداث تغييرات، لا سيما في خط الوسط حيث لم يقدّم الثنائي توني كروس وايلكاي غوندوغان المستوى المأمول منهما، في حين تألق غوريتسكا في المباراة ضد المجر بعد نزوله بديلا في الشوط الثاني وسجل هدف التعادل 2-2 لينقذ منتخب بلاده من خروج مبكر.

وكان دور غوريتسكا في البطولة الحالية محدودا نظرا لانه كان يتعافى من تمزق في فخذه ابعده اكثر من شهر عن الملاعب قبل انطلاق كأس اوروبا، لكنه في كل مرة شارك فيها كان له تأثير. فقد كان قاب قوسين او ادنى من التسجيل في المباراة التي فاز بها فريقه على البرتغال 4-2 عندما اصاب العارضة بتسديدة قوية من مشارف المنطقة، قبل ان يسجل هدفا ثمينا في مرمى المجر كان جواز سفر فريقه الى الدور ثمن النهائي.

واشاد به مدرب المانيا بقوله بعد مباراة غوريتسكا الرائعة ضد المجر "لقد جلب الايقاع وقام بتحركات في عمق الدفاع المجري".

ويؤكد غوريتسكا بان معنويات فريقه عالية قبل المواجهة ضد انكلترا بقوله "لا نشعر باي شكوك في الوقت الحالي وثقتنا بانفسنا عالية جدا".

-ناشط خارج الملعب-

ولا يكتفي غوريتسكا في مساعدة ناديه بايرن ميونيخ ومنتخب المانيا من خلال الجهود الكبيرة التي يظهرها على ارضية المستطيل الاخضر، بل يقوم باعمال خيرية ايضا خارج الملعب. ففي العام الماضي قام بمساندة زميله يوزوا كيميش بمنح مبلغ مليون يورو لتأسيس حملة "وي كيك كورونا" لمساعدة الجمعيات الخيرية خلال الجائحة.

بدأ غوريتسكا المولود في شباط/فبراير عام 1995 مسيرته الاحترافية في نادي مسقط رأسه بوخوم. وفي عام 2013، انتقل إلى صفوف شالكه وكان ضمن التشكيلة الاولية لمنتخب المانيا للمشاركة في مونديال البرازيل 2014، لكنه اصيب في احدى المباريات التجريبية ولم يتمكن من التواجد في العرس الكروي الذي شهد تتويج منتخب بلاده للمرة الرابعة في تاريخه.

وبعدها بسنتين، كان غوريتسكا قائدا لمنتخب المانيا في مسابقة كرة القدم في دورة الالعاب الاولمبية في البرازيل لكنه اصيب في المباراة الاولى، في حين واصل فريقه المشوار الى المباراة النهائية التي خسرها امام الدولة المضيفة بركلات الترجيح.

انضم الى بايرن ميونيخ عام 2018 وساهم بشكل كبير في احراز الفريق البافاري الثلاثية (الدوري والكأس ودوري ابطال اوروبا) موسم 2019-2020 .

ويمتاز غوريتسكا بالتواضع، ففي حين يتوجه لاعبو الفريق الاول في بايرن ميونيخ الى التدريبات في سيارات فخمة، فهو يستعين بدراجة صديقته.

وكشف غوريتسكا بأنه شعر برهبة كبيرة العام الماضي عندما قابل مارغو فريدلاندر البالغة 99 عاما التي روت تجربتها بعد نجاتها من الهولوكوست (المحرقة) وقال في هذا الصدد "يتعين علينا ان نتأكد من ان شيئا كذلك لا يمكن لن يتكرر".

ويؤكد غوريتسكا "يريد منتخب المانيا محاربة كل انواع العنصرية وكراهية المثليين".

وكان قائد منتخب المانيا مانويل نوير ارتدى شارة القيادة بألوان قوس القزح التي يشجع على عدم التمييز ويقول غوريتسكا في هذا الصدد "أنا سعيد عندما أرى أي علامة تساند أفكار مختلفة".

© 2021 AFP