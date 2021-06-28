كوبا أميركا: الاكوادور تعادل البرازيل وتلحق بها إلى ربع النهائي

نلسون الميدا ا ف ب

لم يشارك البرازيلي نيمار في مواجهة الاكوادور الاخيرة في دور المجموعات في كوبا أميركا

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غويانيا (البرازيل) (أ ف ب)

أنهت الاكوادور سلسلة من عشرة انتصارات متتالية لمضيفتها البرازيل حاملة اللقب، عندما عادلتها 1-1 ولحقت بها إلى ربع نهائي بطولة كوبا أميركا 2021 في كرة القدم، الأحد ضمن المجموعة الثانية في غويانيا.

وكانت البرازيل التي غاب عنها نجمها نيمار لاراحته، قد ضمنت التأهل باكرا في المجموعة التي تضم خمسة منتخبات، وقد رفعت رصيدها إلى 10 نقاط مقابل 3 للاكوادور الرابعة من ثلاثة تعادلات وخسارة.

وفي مباراة ثانية، فازت البيرو على فنزويلا 1-صفر في برازيليا، لتحتل الوصافة بسبع نقاط وتودّع الثانية المنافسة باحتلالها قاع الترتيب بنقطتين، فميا حلت كولومبيا ثالثة بأربع نقاط.

وتلتقي البرازيل رابع المجموعة الأولى التي تختتم مبارياتها الاثنين، بمواجهتي الأوروغواي (4 نقاط) مع الباراغواي (6) وبوليفيا (صفر) مع الارجنتين المتصدرة (7) فيما ضمنت تشيلي تأهلها بخمس نقاط.

وافتتح منتخب سيليساو التسجيل برأسية إيدر ميليتاو (37)، لكن الاكوادور لم تستسلم وعادلت في الشوط الثاني عبر أنخل مينا (52).

وكانت البرازيل حققت عشرة انتصارات متتالية في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 وكوبا أميركا واهتزت شباكها ثلاث مرات فقط.

© 2021 AFP