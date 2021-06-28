مقتل ستّة مدنيين في وسط مالي برصاص مسلحين

دافني بونوا ا ف ب/ارشيف

آلية مصفحة فرنسية ضمن قوة برخان تقوم بدورية في منطقة غورما في مالي، في 27 آذار/مارس 2019

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باماكو (أ ف ب)

قتل ستّة مدنيّين وأصيب 13 آخرون بجروح في وسط مالي عصر الأحد برصاص مسلّحين أطلقوا النار عليهم من على متن درّاجات نارية، بحسب ما أفادت مصادر عسكرية ومحليّة الإثنين.

وقال مسؤول عسكري مالي في رسالة اطّلعت عليها وكالة فرانس برس إنّه "قرابة الساعة الثالثة من عصر الأحد، كان قرويون من بيتاكا في مديرية دوينتزا عائدين على متن سيارة أجرة إلى قريتهم بعد مشاركتهم في سوق دوينتزا الأسبوعي حين تعرّضوا لهجوم شنّه مسلّحون مجهولون، هم على الأرجح إرهابيون، كانوا على متن دراجات نارية بالقرب من القرية المذكورة".

ووفقاً للرسالة فإنّ "حصيلة الهجوم هي ستّة قتلى و13 جريحاً، بينهم خمسة إصاباتهم خطرة، بالإضافة إلى خسائر مادية كبيرة.

وأكّد لفرانس برس هذه الحصيلة مسؤول محلّي طلب عدم ذكر اسمه.

وفي العادة تستخدم السلطات المالية مصطلح "الإرهابيين" للحديث عن الجهاديين.

والدراجات النارية وسيلة نقل شائعة في مالي.

وتشهد مالي أعمال عنف دامية منذ سقوط مناطقها الشمالية عام 2012 بأيدي جماعات محلية وجهاديين تم طردهم في العام التالي بفعل تدخّل دولي.

وتشنّ جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية هجمات على أهداف عسكرية وتزرع عبوات ناسفة على الطرقات، ما يؤدّي إلى وقوع ضحايا عسكريين ومدنيّين.

وتسبّبت أعمال العنف الجهادية وبين مجموعات سكانية وغيرها في مقتل الآلاف ونزوح مئات الآلاف على الرغم من تدخل قوات الأمم المتحدة وأخرى أرسلتها فرنسا ودول إفريقية.

© 2021 AFP