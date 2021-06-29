أولمبياد طوكيو: انسحاب الاسترالي بن سيمونز نجم سفنتي سيكسرز من المنتخب

تيم نواشوكوو غيتي/غيتي عبر ا ف ب

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سيدني (أ ف ب)

انسحب نجم فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الاسترالي بن سيمونز من منتخب بلاده الأولمبي لكرة السلة، فيما أشار الطاقم التدريبي أن صانع الألعاب يمر بـ "فترة صعبة" في الدوري الاميركي للمحترفين ويرغب في التركيز على تطوير اسلوب لعبه.

وتعرض سيمونز البالغ 24 عاماً لوابل من الانتقادات بسبب قلة نجاعته الهجومية وندرة سلاته خلال سلسلة نصف النهائي من المنطقة الشرقية حين أقصي سفنتي سيكسرز صاحب أفضل سجل في المنطقة الشرقية في الدوري المنتظم، أمام أتلانتا هوكس.

أكد مدرب المنتخب الاسترالي بريان غورجيان أنه، إلى جانب بقية أعضاء الفريق، يدعم قرار سيمونز ويأمل في أن يرتدي قميص "بومرز" في المستقبل.

وشرح غورجيان في بيان "هي فترة صعبة بالنسبة له في هذه اللحظة وكنت أعلم انه يريد القيام بذلك (المشاركة في الالعاب الاولمبية)، ولكن التوقيت لم يكن مناسباً".

وتابع "أفضل شيء بالنسبة للجميع هو أن يتابع في تطوير مهاراته وتحسينها في نواحٍ معينة من أجل موسمه المقبل في +أن بي آيه+، ولكن +بومرز+ هم دائماً إلى جانبه".

ولم يدافع سيمونز عن منتخب بلاده سوى في مباراتين عام 2013، وكان من المتوقع أن يكون أحد العناصر المهمة للتشكيلة في سعيها للفوز بالذهب الاولمبي.

انتقد اللاعب الدولي ونجم الـ "أن بي آيه" السابق أندرو بوغوت قرار مواطنه الذي كان سبق له أن انسحب من منتخب بلاده قبيل أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

وقال مشككاً "لكي أكون صريحاً، في حال توجب أن تلعب لمنتخب بلادك والحصول على عرض حول سبب وجوب أن تلعب، فالأفصل ألاّ تفعل ذلك".

وتابع "هو حلو ومر. لن نعرف ماذا كان بامكانه أن يجلب، لانه لم يسبق ان كان متواجداً مع المنتخب الوطني".

في المقابل، شدد المخضرم باتي ميلز المتوقع أن يقود استراليا، المصنفة ثالثة عالمياً، في أولمبياد طوكيو، على أن سيمونز لن يواجه اي انتقادات من المنتخب.

وقال "ندعم بعضنا في الاوقات الصعبة والجيدة والبشعة، مهما حصل. وبن سيمونز ليس استثناءً لذلك".

وتابع "مهما فعل، أنا شخصيا والفريق سنتابع دعمنا له لانه في مكان آمن".

وتحوم الشكوك أيضاً حول مستقبل سيمونز مع سفنتي سيكسرز، حيث تشير وسائل إعلام أميركية أن النادي يسعى للتخلص منه بسبب اسلوب حياته المشكك فيه وقلة حافزه في التمارين.

واستدعى مدرب استراليا 16 لاعبا إلى القائمة الأولية التي ستتقلص إلى 12 مع بداية الشهر المقبل.

وتخوض البعثة الاولمبية التي تفتقد ايضاً لجهود جناح دالاس مافريكس ريان برويكوف المنسحب بسبب مشكلات صحية ولاعب الارتكاز اسحاق همفريز لاصابة في قدمه، تمارينها حالياً في لاس فيغاس قبل أن تستهل مبارياتها الودية أمام الولايات المتحدة الأميركية ثم نيجيريا، فالارجنتين.

© 2021 AFP