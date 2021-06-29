الدوري الأميركي للمحترفين: جورج يبقي على حظوظ كليبرز في نهائي الغربية

كريستيان بيترسن غيتي/غيتي عبر ا ف ب

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لوس انجليس (أ ف ب)

تعملق المخضرم بول جورج وقاد لوس أنجليس كليبرز إلى فوز هام على أرض فينيكس صنز 116-102 الاثنين، مقلصا الفارق معه إلى 2-3 في سلسلة نهائي المنطقة الغربية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وفيما كان صنز ينتظر حسم السلسلة 4-2 على أرضه والتأهل إلى نهائي الدوري لملاقاة الفائز بين ميلووكي باكس وأتلانتا هوكس (2-1) في نهائي المنطقة الشرقية، كان لجورج رأي آخر، عندما سجّل 41 نقطة ووضع كليبرز على المسار الصحيح مجددا.

وسجّل جورج لوحده عشرين نقطة في الربع الثالث، حيث نجح كليبرز في صناعة فارق ساعده كثيرا في الربع الأخير، وأحبط محاولات فينيكس الذي تقدم لفترة وجيزة في الثالث بعد كرة طائرة من الموزع المخضرم كريس بول (22 نقطة و8 تمريرات حاسمة).

كانت المرة الوحيدة يتخلى كليبرز عن تقدمه في المباراة، وسيكون بمقدوره معادلة السلسلة 3-3 عندما يستضيف فينيكس على أرضه الأربعاء.

وهذه المرة الثالثة يواجه فيها كليبرز خطر الاقصاء بعد تأخره بثلاث خسارات في البلاي أوف.

تخلف 2-3 أمام دالاس مافريكس في الدور الأول فعادل 3-3 ثم فاز 4-3، في ظل تألق نجمه كواهي لينارد الغائب راهنا بسبب الاصابة.

كما تخلّف صفر-2 أمام يوتا جاز متصدر الدوري في نصف نهائي المنطقة، قل أن يقلب النتيجة إلى فوز 4-2 مع تألق لينارد وجورج.

© 2021 AFP