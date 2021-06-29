انتخابات رئاسية في الصومال في العاشر من تشرين الأول/اكتوبر (مكتب رئيس الوزراء)

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مقديشو (أ ف ب)

حددت السلطات الصومالية الثلاثاء، العاشر من تشرين الاول/اكتوبر موعدا للانتخابات الرئاسية بعدما أدى ارجاؤها في الاشهر الأخيرة الى واحدة من أسوأ الازمات السياسية في هذا البلد المضطرب في القرن الإفريقي.

وإثر مفاوضات بين المسؤولين السياسيين استمرت يومين، نشر مكتب رئيس الوزراء محمد حسين روبل عبر تويتر جدولا زمنيا مفصلا لهذه الانتخابات المرتقبة.

ومنتصف نيسان/ابريل، ادى تمديد ولاية الرئيس محمد عبدالله محمد لعامين بعدما انتهت في الثامن من شباط/فبراير من دون التمكن من اجراء انتخابات، الى مواجهات عنيفة في مقديشو هددت الاستقرار الامني الهش في هذا البلد الذي سبق أن شهد حربا اهلية.

وبداية ايار/مايو، وفي بادرة تهدئة، كلف الرئيس المعروف باسم فرماجو رئيس الوزراء تنظيم انتخابات في اقرب الآجال.

وبعد شهر من ذلك، اعلنت الحكومة بعد مشاورات مع مسؤولي المناطق في البلد الفدرالي، انها ستجري انتخابات بعد ستين يوما، ما يعني انها ستبدأ في 25 تموز/يوليو باختيار اعضاء مجلس الشيوخ ثم انتخاب البرلمان (مجلس الشعب) بين العاشر من آب/اغسطس والعاشر من ايلول/سبتمبر.

وينص النظام الانتخابي الصومالي المعقد على ان ينتخب مفوضون خاصون تختارهم العشائر والافخاذ، البرلمانيين الذين يختارون الرئيس.

وسيجتمع البرلمانيون في العاشر من تشرين الاول/اكتوبر لانتخاب الرئيس.

في 2017، احيا انتخاب فرماجو الامال لدى الصوماليين الذين رأوا فيه زعيما يحرص على مكافحة الفساد وعلى التصدي لحركة الشباب الاسلامية المتطرفة.

لكن كثرا نددوا بتمديد ولايته واتهموه بالسعي الى البقاء في السلطة، مع استمرار اعمال العنف التي يرتكبها المتطرفون الشباب.

ولا تسيطر حكومة مقديشو سوى على شطر ضئيل من التراب الوطني، وتتلقى عونا حيويا من قوة الاتحاد الافريقي التي تضم عشرين الف عنصر مستندة الى تفويض من الامم المتحدة.

© 2021 AFP