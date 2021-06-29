بطولة ويمبلدون: التونسية جابر إلى الدور الثاني بسهولة

أدريان دنيس ا ف ب/ا ف ب

التونسة أنس جابر تصد كرة لمنافستها السويدية ريبيكا بيترسون في مباراتهما في الدور الأوّل لبطولة ويمبلدون في لندن، في 29 حزيران/يونيو 2021

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لندن (أ ف ب)

تأهلت التونسية أنس جابر إلى الدور الثاني من بطولة ويمبلدون لكرة المضرب، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، بفوزها السهل على السويدية ريبيكا بيترسون 6-2 و6-1 الثلاثاء.

واحتاجت المصنفة 21 في الدورة إلى أقلّ من ساعة لتجاوز المصنفة 60 عالميا.

وكانت المباراة مقررة الإثنين قبل أن يتم ارجاؤها إلى الثلاثاء بسبب الأمطار التي ادت إلى الغاء العديد من المباريات في اليوم الإفتتاحي للبطولة الانكليزية.

وتواجه جابر في الدور الثاني الفائزة من مباراة الأميركية فينوس وليامس (41 عاماً) المصنفة 111 عالمياً والفائزة 5 مرات على العشب الانكليزي والرومانية ميهايلا بوزارنيسكو (160).

وباتت جابر أول لاعبة عربية تحرز لقباً في بطولات رابطة المحترفات، بفوزها في نهائي دورة برمنغهام على الروسية داريا كاساتكينا بمجموعتين متتاليتين 7-5 و6-4.

وسبق لجابر (26 عاماً) المصنفة 24 عالمياً، أن بلغت مباراتين نهائيتين، الأولى في موسكو عام 2018 عندما خسرت أمام كاساتكينا نفسها، وفي تشارلستون الموسم الحالي حين خسرت أمام الأسترالية أسترا شارما.

© 2021 AFP