بطولة ويمبلدون: بارتي تبدأ بأداء متفاوت وعبور سهل لزفيريف

ادريان دينيس ا ف ب

الاسترالية اشلي بارتي خلال مباراتها والاسبانية كارلا سواريس نافارو في بطولة ويمبلدون لكرة المضرب، ويمبلدون، جنوب غرب لندن، في 29 حزيران/يونيو 2021

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لندن (أ ف ب)

بدأت آشلي بارتي المصنفة أولى رحلة تحقيق حلم بأن تصبح أول أسترالية تتوج بلقب بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، منذ إيفون غولاغونغ عام 1980 بخسارة مجموعة أمام الإسبانية كارلا سواريس نافارو لكنها نجحت في بلوغ الدور الثاني بحسمها اللقاء 6-1 و6-7 (1-7) و6-1 الثلاثاء.

ولم يسبق للأسترالية البالغة 25 عاماً والفائزة بلقب وحيد كبير في مسيرتها حتى الآن (رولان غاروس عام 2019)، أن ذهبت أبعد من الدور الرابع في البطولة الإنكليزية وذلك مرة واحدة فقط من أصل أربع مشاركات سابقة في القرعة الرئيسية (من دون حسبان التصفيات).

وبدت بارتي، القادمة من مشاركة مخيبة في رولان غاروس حيث اضطرت للانسحاب في الدور الثاني بسبب الإصابة، في طريقها لفوز سهل على سواريس نافارو بعد حسمها المجموعة الأولى من دون مقاومة بكسرها إرسال منافستها مرتين.

ثم اعتقدت بارتي أنها حسمت الأمور لصالحها حين كسرت إرسال الإسبانية مرة ثالثة في المجموعة الثانية حين كانت النتيجة متعادلة 4-4، لكن منافستها العائدة مؤخراً للملاعب بعد تغلبها على السرطان، ردت سريعاً في الشوط التالي لتحتكم بعدها اللاعبتان الى شوط فاصل هيمنت عليه سواريس نافارو تماماً وحسمته 7-1.

لكن بارتي حافظت على رباطة جأشها واستعادت زمام المبادرة في المجموعة الثالثة وقدمت أداء مماثلاً للمجموعة الأولى، لتنهيها بنفس النتيجة 6-1.

ولم تظهر بارتي أي تأثر بالاصابة التي تعرضت لها في الورك وأجبرتها على الانسحاب من رولان غاروس، وهي علقت على ذلك بالقول "من الناحية البدنية، الملاعب العشبية أقل تطلباً (من الملاعب الترابية لملاعب رولان غاروس). أشعر اليوم أني 100 بالمئة".

وتلتقي الأسترالية في الدور الثاني الروسية آنا بلينكوفا أو المجرية تيميا بابوش.

وتأهلت الى الدور الثاني أيضاً التونسية أنس جابر بفوزها السهل على السويدية ريبيكا بيترسون 6-2 و6-1.

واحتاجت المصنفة 21 في البطولة إلى أقلّ من ساعة لتجاوز المصنفة 60 عالميا.

وكانت المباراة مقررة الإثنين قبل أن يتم ارجاؤها إلى الثلاثاء بسبب الأمطار التي ادت إلى الغاء العديد من المباريات في اليوم الافتتاحي للبطولة الانكليزية.

وتدخل جابر البطولة بمعنويات مرتفعة بعدما باتت أول لاعبة عربية تحرز لقباً في دورات رابطة المحترفات، بفوزها في نهائي دورة برمنغهام على الروسية داريا كاساتكينا بمجموعتين متتاليتين 7-5 و6-4.

وسبق لجابر (26 عاماً) المصنفة 24 عالمياً، أن بلغت مباراتين نهائيتين، الأولى في موسكو عام 2018 عندما خسرت أمام كاساتكينا نفسها، وفي تشارلستون الموسم الحالي حين خسرت أمام الأسترالية أسترا شارما.

وتواجه جابر في الدور الثاني الأميركية فينوس وليامس (41 عاماً) المصنفة 111 عالمياً والمتوجة 5 مرات على العشب الانكليزي بعد فوزها على الرومانية ميهايلا بوزارنيسكو (160) بنتيجة 7-5 و4-6 و6-3.

وشاركت وليامس في مباراتها الرقم 90 في بطولات الغراند سلام، علماً أن بداياتها في ويمبلدون تعود إلى عام 1997 وهي تشارك في البطولة للمرة 23.

وحققت فينوس، الشقيقة الأكبر لسيرينا، 10 إرسالات ساحقة لتقصي المصنفة 160.

وفي فئة الرجال، لم يجد الالماني الكسندر زفيريف اي صعوبة في تخطي الهولندي المغمور تالون كغريكسبور المتأهل من التصفيات 6-3 و6-4 و6-1.

واحتاج الالماني المصنف سادسا عالميا الى ساعة و29 دقيقة لتخطي عقبة منافسه مسددا 20 ارسالاً ساحقاً في المباراة.

ويلتقي زفيريف الذي خرج من الدور الاول عام 2019 (الغيت نسخة 2020)، مع الاميركي تنس ساندغرين او السلوفاكي نورمبرت غومبوس.

وبلغ الدور الثاني أيضاً الأرجنتيني دييغو شفارتسمان المصنف تاسعاً بعدما أكمل مباراتها المؤجلة من الإثنين مع الفرنسي المثير للجدل بينوا بير بالفوز عليه 6-3 و6-4 و6-صفر.

وخاض اللاعبان الثلاثاء المجموعة الثالثة وبدا واضحاً أن بير لا يريد اللعب فتعمد خسارة النقاط، ما دفع الحكم الى مطالبته ببذل مجهود أكبر، فيما توجه له أحد المتفرجين في الملعب بالقول "توقف عن إضاعة وقتنا".

© 2021 AFP