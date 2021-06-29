كأس أوروبا: أوكرانيا الى ربع النهائي بهدف قاتل في مرمى السويد

بول ايليس تصوير مشترك/ا ف ب

لاعبو أوكرانيا يحتفلون بالتأهل الى ربع نهائي كأس أوروبا، غلاسكو في 29 حزيران/يونيو 2021

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غلاسكو (أ ف ب)

بلغت أوكرانيا الدور ربع النهائي لكأس أوروبا لكرة القدم بفوزها القاتل على السويد 2-1 في الوقت بدل الضائع من الشوط الإضافي الثاني الثلاثاء على ملعب "هامبدن بارك" في غلاسكو.

وتدين أوكرانيا التي لم تتجاوز دور المجموعات في مشاركتيها السابقتين منذ الانفصال عن الاتحاد السوفياتي (2012 و2016)، بالتأهل التاريخي الى ربع النهائي للبديل أرتيم دوبفيك الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الثاني.

واحتكم المنتخبان الى شوطين إضافيين بعد تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي، حيث تقدمت أوكرانيا عبر ألكسندر زينتشينكو (27) وعادل إميل فورسبرغ للسويد (43) التي أكملت اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد ماركوس دانييلسون في الشوط الإضافي الأول.

وخاض المنتخبان التمديد الثالث في هذا الدور بعد مباراتي إيطاليا والنمسا (2-1) وسويسرا مع فرنسا بطلة العالم (3-3 وفازت الأولى بركلات الترجيح).

وتلتقي اوكرانيا السبت في روما مع إنكلترا التي تغلبت الثلاثاء على غريمتها ألمانيا 2-صفر في معقلها "ويمبلي".

© 2021 AFP