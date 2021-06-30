الرئيس الجزائري يعين وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان رئيسا للوزراء

رياض كرامدي ا ف ب/ارشيف

وزير المالية الجزائري أيمن بن عبد الرحمان خلال جلسة برلمانية في العاصمة في 28 كانون الأول/ديسمبر 2020

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الجزائر (أ ف ب)

عين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأربعاء، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان رئيسا للوزراء خلفا لعبد العزيز جراد الذي قدم استقالة حكومته بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 حزيران/يونيو، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان "عيّن اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، السيد أيمن بن عبد الرحمان، وزيرا أول، وكلّفه بمواصلة المشاورات مع الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني لتشكيل الحكومة، في أقرب وقت ممكن".

شغل أيمن بن عبد الرحمان، البالغ 60 سنة، منصب وزير المالية مند حزيران/يونيو 2020 وكان قبلها محافظا للبنك المركزي.

وخلال لقاء التكليف قال تبون لرئيس الوزراء الجديد "أنت اهل للمهمة لأن ما ينتظرنا في المستقبل له علاقة بالشأن الاقتصادي والاجتماعي، إذن مالي وانت على دراية بكل المسائل المالية" كما نقل التلفزيون الحكومي.

وتابع "اتمنى لك التوفيق كما توفقت في منصب وزير المالية".

وطلب تبون ان يتم الانتهاء من المشاورات و"تشكيل الحكومة خلال أسبوع".

وفي أول تصريح له قال بن عبد الرحمان "كلفني السيد رئيس الجمهورية بالاشراف على الحكومة الجديدة (...) من أجل تطبيق فعال للبرنامج النهضوي للسيد رئيس الجمهورية الذي سيسمح للجزائر بالانطلاقة الاقتصادية المنشودة.سنعمل جاهدين كرجل واحد لتحقيق الجزائر الجديدة"

بدأ الرئيس الجزائري السبت مشاورات سياسية من اجل تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومة عبد العزيز جراد، غداة صدور النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية التي فاز بها حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم.

وينص الدستور على حالتين في تسمية رئيس الوزراء، إما ان يكون رئيس حكومة من "أغلبية برلمانية" معارضة للرئيس لتطبيق برنامجها الخاص، او من "أغلبية موالية للرئيس" وتطبق برنامجه، كما في حالة رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمان.

© 2021 AFP