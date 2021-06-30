بطولة ايطاليا: إيتاليانو مدرباً جديداً لفيورنتينا

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم الأربعاء، تعيين مدرب سبيتسيا السابق فينتشنسو إيتاليانو خلفاً لجينارو غاتوزو الذي استقال قبل تولي مهماته

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روما (أ ف ب)

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم الأربعاء، تعيين مدرب سبيتسيا السابق فينتشنسو إيتاليانو خلفاً لجينارو غاتوزو الذي استقال قبل تولي مهماته.

وقال نادي توسكانا عبر موقعه الإلكتروني "فينتشنسو إيتاليانو سيكون المدرب الجديد للفريق الأول".

وبعيد تغريدة عبر حساب النادي على تويتر تضمنت فيديو لأسطوانة أرجوانية تعزف أغنية "ليتاليانو" للمغني توتو كوتونيو، أوضح فيورنتينا في بيان أن إيتاليانو وقع عقداً لمدة عامين مع خيار التمديد لعام إضافي.

وأعلن فيورنتينا في 17 أيار/مايو طلاقاً مفاجئاً مع غاتوزو، بعد أقل من ثلاثة أسابيع من تعيينه عقب تركه لمنصبه مدرباً لنابولي.

وأشارت تقارير صحافية إيطالية إلى أن وجهات نظر مختلفة في ما يتعلق بالتعاقدات أدت إلى اعتذار غاتوزو عن قبول المهمة.

وصنع إيتاليانو (43 عاماً) اسماً له في الموسمين الأخيرين مع سبيتسيا، الذي صعد معه في صيف 2020 إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه، وأنهى الموسم الماضي في المركز الخامس عشر.

وسيخلف جوزيبي ياكيني الذي استلم الإشراف على الفريق في آذار/مارس الماضي خلفاً لتشيزاري برانديلي الذي استقال من منصبه. وذلك من أجل ضمان بقاء الفريق ضمن أندية النخبة، حيث احتل فيورنتينا المركز الثالث عشر في الدوري الإيطالي.

من جهته، انتقد نادي سبيتسيا رحيل مدربه الذي لا يزال عقده سارياً.

وقال رئيس النادي فيليب ريموند بلاتيك جونيور "في الأيام الأخيرة، كان علينا أن نواجه موقفاً لا يمكن تصوره وغير محترم للنادي والمدينة وجميع المشجعين".

وأضاف "كان من الممكن حل هذا الوضع بسرعة أكبر، لكننا كنا مصممين على الالتزام بمبادئنا (...)، لذلك انتظرنا التوصل إلى الاتفاق الصحيح قبل إبرام الصفقة"، موضحاً أن النادي "باشر على الفور العمل لإيجاد مدرب جديد".

© 2021 AFP