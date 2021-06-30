روسيا "ترفض بشكل قاطع" تعيين وزير ألماني سابق ممثلا دوليا أعلى في البوسنة

جوهانيس ايسيل ا ف ب/ارشيف

اجتماع لمجلس الامن الدولي في نيويورك في 26 شباط/فبراير 2019

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الامم المتحدة (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

صرح السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في مجلس الأمن الدولي الثلاثاء أن موسكو "ترفض رفضا قاطعا" تعيين وزير ألماني سابق في منصب الممثل الدولي الأعلى للبوسنة الذي جرى في أيار/مايو الماضي.

وكان مجلس تطبيق اتفاقات السلام التفاوضية في 1995 الذي يضم 55 بلدا، عين وزير الزراعة الألماني السابق كريستيان شميت ممثلا دوليا أعلى للبوسنة خلفا للنمساوي فالنتين إينزكو الذي شغل المنصب 12 عاما.

وقال نيبينزيا في اجتماع حول البوسنة نظم بمبادرة من موسكو أن روسيا العضو في مجلس تطبيق اتفاقات السلام "تؤكد رفضها القاطع لهذا التعيين". وأضاف أنه تعيين يجب أن يحصل على "موافقة مجلس الأمن الدولي بقرار".

وتابع السفير الروسي أن "اسم شميت ظهر فجأة ومن دون أي نقاش"، مؤكدا في الوقت نفسه دعم روسيا لاتفاقات السلام.

وباسم الولايات المتحدة رد السفير الأميركي ريتشارد ميلز أن تعيين كريستيان شميت وزير الزراعة الألماني السابق (2014-2018) الذي سيتولى منصبه الجديد في الأول من آب/أغسطس "قضية منتهية" معتبرا أن الأمم المتحدة لا علاقة لها بإجراءات التعيين.

وأضاف الدبلوماسي الأميركي أن "مكتب (الممثل الأعلى) كان ضروريا للاستقرار في السنوات ال25 الماضية ومن الضروري توجيه البوسنة والهرسك نحو أهدافها المحددة".

وعبر عن استهجانه لأن "موسكو لا توافق من حيث المبدأ على تعيين ممثل أعلى جديد" لأن "روسيا تطالب بالإغلاق الفوري للمكتب وتستخدم حججا قانونية كاذبة للدفع باتجاه تحقيق هذا الهدف".

وكان فالنتين إينزكو دان مطلع أيار/مايو مجددا في مجلس الأمن الدولي ما وصفه بأنه خطاب كراهية ضده، معبرا عن أسفه لأن الرئيس الحالي للبوسنة الصربي ميلوراد دوديك وصفه بأنه "وحش".

وردت روسيا في تلك الجلسة باتهامه بالانحياز في تقاريره لأنه يعرض الوضع في البوسنة "كما لو أن صرب البوسنة والكروات هم وحدهم مسؤولون عن كل الصعوبات".

© 2021 AFP