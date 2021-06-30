مانشستر يونايتد يتوصل الى اتفاق مع دورتموند لضم سانشو (تقارير)

اينا فاسبندر تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

خاض سانشو 137 مباراة في جميع المسابقات مع بوروسيا دورتموند، سجل خلالها 50 هدفًا

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لندن (أ ف ب)

توصل مانشستر يونايتد الإنكليزي إلى اتفاق مع بوروسيا دورتموند الألماني للتعاقد مع المهاجم الواعد جايدون سانشو لمدة خمس سنوات مقابل 72,9 مليون جنيه استرليني (100 مليون دولار)، وفق ما أفادت تقارير صحافية الاربعاء.

وارتبط سانشو (21 عامًا) بالانتقال الى ملعب "أولد ترافورد" منذ العام الماضي ويبدو أن المهمة أنجزت.

بعد أن رفض يونايتد دفع مبلغ 100 مليون جنيه لدورتموند العام الماضي، أجرى النادي الانكليزي مفاوضات مع نظيره الالماني منذ نهاية الموسم المنصرم من أجل إتمام الصفقة.

رفض دورتموند العرض الاولي البالغ 67 مليون جنيه قبل ان يرفعه يونايتد لإقناع النادي الالماني، وإن كان بسعر أقل بكثير مما أراده قبل 12 شهرًا بسبب التداعيات المالية لجائحة فيروس كورونا.

وأشارت التقارير الى ان سانشو المنخرط حاليًا في تشكيلة انكلترا في كأس أوروبا والتي تلاقي اوكرانيا في ربع النهائي السبت، حصل على الضوء الاخضر لإتمام شروط العقد وأحكامه.

سيصبح سانشو ثاني أغلى لاعب كرة قدم إنكليزي عندما ينضم إلى يونايتد الذي وقع مع المدافع هاري ماغواير قبل عامين من ليستر سيتي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني.

وسيعود سانشو الى القسم الآخر من مانشستر، بعد أن تخرج من أكاديمية سيتي قبل أن ينضم إلى دورتموند بحثًا عن مركز منتظم مع الفريق الأول في عام 2017.

وسيحصل سيتي على حوالي 10 ملايين جنيه من الصفقة نتيجة بند ينص على حصوله على 15 في المئة من قيمة بيع اللاعب، كان قد أدرجه في الصفقة عندما غادر سانشو ملعب الاتحاد.

خاض سانشو 137 مباراة في جميع المسابقات مع دورتموند سجل خلالها 50 هدفًا مؤكدًا على انه احد ابرز نجوم اوروبا الصاعدين.

سجل هدفين في نهائي كأس المانيا هذا العام ليقود دورتموند الى اللقب على حساب لايبزيغ (4-1).

© 2021 AFP