ويمبلدون: جابر أول تونسية تبلغ الدور الثالث بفوزها على وليامس

ادريان دنيس ا ف ب

التونسية أنس جابر خلال مباراتها في الدور الثاني من بطولة ويمبلدون ضد الاميركية المخضرمة فينوس وليامس في 30 حزيران/يونيو 2021

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لندن (أ ف ب)

باتت أنس جابر المصنفة 24 عالميًا أول تونسية تبلغ الدور الثالث من بطولة ويمبلدون الانكليزية، ثالثة البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزها على الاميركية المخضرمة فينوس وليامس حاملة اللقب خمس مرات 7-5، 6-صفر الأربعاء.

وتُقدّم جابر مستويات مميزة هذا الموسم وأصبحت في وقت سابق من حزيران/يونيو الحالي أول لاعبة عربية تحقق لقبًا ضمن دورات رابطة المحترفات بتتوجيها في دورة برمنغهام الانكليزية.

وتلتقي جابر المصنفة 21 في الدورة تاليًا مع حاملة اللقب عام 2017 الاسبانية غاربيني موغوروسا.

وقالت جابر (26 عامًا) ضاحكة "صراحة كنت متوترة كثيرًا، إنها المرة الأولى التي ألعب فيها ضد أسطورة ولكن المباراة كانت جيدة".

وتابعت "أسلوبي يناسب الملاعب العشبية وأستمتع بذلك (...) آمل أن أواصل المشوار. غاربيني موغورسا لاعبة صعبة وتلعب جيداً على العشب".

وأكدت جابر التي ستشارك في أولمبياد طوكيو الشهر المقبل "بلغت ربع النهائي في أستراليا المفتوحة (2020) وأريد أن أحقق نتيجة أفضل من تلك".

ولحقت فينوس (41 عامًا) المصنفة 11 عالميًا بشقيقتها الأصغر سيرينا، التي خرجت الثلاثاء باكية من الدور الأول إثر انزلاقها وتعرضها لإصابة، إلا أنها ستكمل منافسات الزوجي مع الأسترالي نيك كيريوس.

وشاركت فينوس في مباراتها الرقم 91 في "غراند سلام"، علماً أن بداياتها في ويمبلدون تعود إلى العام 1997 حيث شاركت للمرة 23 في البطولة.

© 2021 AFP