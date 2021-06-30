ويمبلدون: ديوكوفيتش بسهولة الى الدور الثالث رغم الانزلاقات

إعلان اقرأ المزيد

لندن (أ ف ب)

لم يجد الصربي المصنف اول نوفاك ديوكوفيتش صعوبة في بلوغ الدور الثالث من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الاربع الكبرى، بفوزه على وصيفه في العام 2018 الجنوب إفريقي كيفن أندرسون 6-3، 6-3، 6-3 الاربعاء في مباراة شهدت المزيد من الانزلاقات.

ويسعى ديوكوفيتش (34 عامًا) للفوز بلقبه العشرين في الغراند سلام هذا العام ومعادلة الرقم القياسي للسويسري روجيه فيدرر والاسباني رافايل نادال، بعد تتويجه بأستراليا المفتوحة ورولان غاروس الفرنسية.

وانزلق ديوكوفيتش اقله خمس مرات على الملعب الرئيسي "سنتر كورت"، بعد يوم من انسحاب الاميركية المخضرمة سيرينا وليامس من مباراتها في الدور الاول إثر تعرضها لاصابة بسبب الانزلاق، في حادثة مماثلة تعرض لها الفرنسي أدريان مانارينو اجبرته ايضًا على الانسحاب امام فيدرر عندما كانا متعادلين 2-2 قبل مجموعة حاسمة.

وقال ديوكوفيتش المتوج خمس مرات في ويمبلدون "لدي علاقة جيدة مع الجمهور. يبدو ايضًا انه لدي علاقة جيدة مع العشب. لا أتذكر انني وقعت بهذا القدر في اول مباراتين لي في ويمبلدون سابقًا".

ويشتكي العديد من اللاعبين من الارض الزلقة هذا العام فيما دافع المنظمون عن الارضية.

ولم يتعرض "دجوكر" لاي فرصة كسر على ارساله وارتكب فقط ستة اخطاء مباشرة.

وقال الصربي المتوج عامي 2018 و2019 قبل إلغاء البطولة العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا "أنا سعيد بأدائي. كيفن لاعب رائع وخطير على الارضية السريعة والعشب".

وأضاف "فزت بثلاث مجموعات نظيفة ولكن كسر واحد في كل مجموعة كان كافيًا، وفي التبادلات الطويلة كانت لدي فرصة افضل. من غير السهل مواجهته، خاصة لاعب لديه ارسال مثله".

© 2021 AFP