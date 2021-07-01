أولمبياد طوكيو: جيمس لن يشارك على الارجح مع منتخب الأحلام الأميركي

نجم لوس انجليس ليكرز ليبرون جيمس خلال المباراة ضد فينيكس صنز في بلاي اوف دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في الاول من حزيران/يونيو 2021.

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لوس انجليس (أ ف ب)

كشف المدير الرياضي لمنتخب الأحلام الأميركي في كرة السلة جيري كولانجيلو أن نجم لوس أنجليس ليكرز "الملك" ليبرون جيمس من المحتمل ألا يلعب مع المنتخب الأميركي في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

وتوج جيمس بلقب الدوري الأميركي للمحترفين أربع مرات وباللقب الأولمبي مرتين، لكنه اختار عدم المشاركة في النسختين الأخيرتين على الخصوص بسبب المتطلبات البدنية التي يفرضها الدوري.

وقال كولانجيلو بخصوص "الملك" البالغ من العمر 36 عامًا على قناة "إي إس بي إن" الأربعاء: "الوقت له تأثيره"، مضيفا "إذا كنت إنسانًا، فإن جسدك مصمَّم ليدوم كل هذا الوقت اعتمادًا على رياضتك، ومن ثم يكون ذلك بمثابة مرحلة تراجع".

وأضاف: "اختار ليبرون عدم التنافس في آخر دورتين أولمبيتين لأنه مشغول جدًا في حياته"، موضحا "لقد بذل من وقته، وقدم مساهمة تحظى بتقدير كبير، لكنني أعتقد أن وقته قد انتهى".

كان جيمس ضمن تشكيلة المنتخب الأمريكي المتوج باللقب الأولمبي في عامي 2008 و 2012. وكان أيضًا ضمن صفوف المنتخب الأمريكي لعام 2004 الذي اكتفى بالميدالية البرونزية في أثينا، عندما لعب احتياطيا.

وضمت تشكيلة الـ12 لاعبا لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو لاعبين فقط ضمن المنتخب المتوج بلقب 2016 في ريو دي جانيرو هما كيفن دورانت ودرايموند غرين، إلى جانب جيل جديد من مواهب الدوري الاميركي للمحترفين.

© 2021 AFP