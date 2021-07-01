ارتفاع الإصابات بكوفيد مجددا في أوروبا ومنظمة الصحة تريد تتبعا أفضل خلال كأس أوروبا

ديميتار ديلكوف ا ف ب/AFP

عامل طبي ينقل امرأة الى المستشفى حيث يعالج المصابون بكورونا في كوموناركا قرب موسكو في 30 حزيران/يونيو 2021.

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كوبنهاغن (أ ف ب)

أعلن الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية الخميس أن عدد الإصابات بكوفيد-19 ارتفع مجددًا الأسبوع الماضي في أوروبا بعد تراجعه لعشرة أسابيع متتالية، على خلفية تزايد انتشار المتحورة دلتا الأشد عدوى.

وأعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية أن جرعتين من لقاح مضاد لكوفيد تحميان كما يبدو من المتحورة دلتا لفيروس كورونا.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوغه أثناء مؤتمر صحافي عبر الانترنت "ستكون هناك موجة جديدة في المنطقة الأوروبية، إلا في حال بقينا منضبطين".

ردا على سؤال حول القلق المرتبط بالمباريات الأخيرة لكأس أوروبا لكرة القدم فيما تتزايد الحالات في المدن المنظمة (لندن وباكو وسان بطرسبرغ)، دعت منظمة الصحة العالمية فرع أوروبا الى تتبع المشجعين بشكل أفضل وليس فقط في الملاعب.

بعد عشرة أسابيع شهدت تراجعا متواصلا في الحالات ، ارتفع الأسبوع الماضي عدد الإصابات بنسبة 10% في منطقة أوروبا التي تضم 53 دولة بسبب "تزايد الاختلاط والرحلات والتجمعات وتخفيف القيود الاجتماعية".

وقال كلوغه إن "هذا الارتفاع يندرج في سياق وضع يتطوّر بسرعة، نسخة متحوّرة مقلقة - هي المتحوّرة "دلتا" - وفي منطقة حيث لا يزال ملايين الأشخاص غير ملقحين رغم الجهود الكبيرة من جانب الدول الأعضاء".

وتوقع المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها أن تمثّل المتحوّرة دلتا الشديدة العدوى 90% من الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية آب/أغسطس.

من جهته، توقع الفرع الأوروبي من منظمة الصحة العالمية الخميس أن تصبح متحوّرة دلتا "مهيمنة" بحلول نهاية آب/أغسطس في القارة العجوز.

وقال كلوغه "لكن في آب/اغسطس لن يكون سكان المنطقة ملقحين بالكامل" مذكرا بأن 63% من الأوروبيين لم يتلقوا بعد الجرعة الأولى.

من جهته، أكد مسؤول استراتيجية اللقاح في الوكالة الأوروبية للأدوية ماركو كافاليري خلال مؤتمر صحافي أن "المعطيات النابعة عن أدلة واقعية تظهر أن جرعتين من لقاح تحميان من المتحورة دلتا".

وحذرت كاثرين سمالوود وهي مسؤولة أخرى في منظمة الصحة من أن موجة جديدة "قد تحصل قبل الخريف".

وهذه المتحورة التي رصدت في بادئ الأمر في الهند تنتقل بسرعة 40 الى 60% أكثر من المتحورة ألفا التي رصدت أولا في بريطانيا بحسب الدراسات المتوافرة.

كذلك، أجمعت الدراسات على أن تلقي جرعة واحدة من اللقاح لا يقدم سوى حماية محدودة من المتحورة دلتا.

- عدوى في المباريات -

ردا على سؤال حول خطورة أن تكون مباريات كأس أوروبا لعبت أو تلعب دورا في تزايد الإصابات، قال كلوغه "آمل ألا يكون ذلك السبب، لكن لا يمكنني استبعاده".

واعتبرت منظمة الصحة العالمية أن المدن المضيفة للمباريات الأخيرة من بطولة كأس أوروبا لكرة يجب أن تضمن تتبعا أفضل لحركة تنقل المشجعين، بما في ذلك قبل وصولهم وبعد مغادرتهم الملعب.

وقالت سمالوود ردا على سؤال حول التوصيات في مواجهة تزايد الحالات في لندن وسان بطرسبرغ ومنذ فترة في باكو، "نحن بحاجة للنظر الى ما هو أبعد من الملاعب نفسها".

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة البريطانية دور نصف النهائي ونهائي البطولة الأسبوع المقبل، فيما تقام في ثاني مدن روسيا مباراة ربع النهائي الجمعة بين سويسرا وإسبانيا. أما العاصمة الاذربيجانية فتستضيف السبت مباراة الدنمارك وتشيكيا.

رصدت مئات الحالات لدى المشجعين في مباريات كأس أوروبا خصوصا لدى الاسكتلنديين العائدين من لندن أو الفنلنديين العائدين من سان بطرسبرغ أو مشجعين في ملعب كوبنهاغن تبين أنهم مصابون بمتحورة دلتا.

وأكدت سمالوود أن "ما يجب أن ننظر إليه حول الملاعب هو كيف يصل الناس إلى هناك، هل يتحركون في قوافل حافلات مزدحمة أم أنهم يطبقون إجراءات فردية؟"

وأضافت أن منظمة الصحة العالمية في أوروبا تدعو أيضا الى متابعة أفضل لما يمكن أن يقوم به المشجعون "حين يغادرون الملعب، هل يتوجهون الى الحانات؟".

ودعت المنظمة الى التيقظ في كل التجمعات الصيفية الكبيرة بشكل عام سواء في بطولة كأس أوروبا ام غيرها.

- شهادة كوفيد -

ودخلت شهادة كوفيد التي فرضها الاتحاد الأوروبي لتسهيل السفر حيّز التطبيق الخميس، تزامنا مع انطلاق موسم عطلات الصيف، لكن تفشي المتحورة "دلتا" يهدد بالحد من استخدامها.

وسجّلت روسيا الخميس 672 وفاة جرّاء فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وفق ما أعلنت الحكومة، في حصيلة قياسية للوفيات لثالث يوم على التوالي.

وتواجه البلاد تفشيا واسعا للوباء نجم عن انتشار متحورة "دلتا" في إطار وضع يتدهور جرّاء بطء حملة التطعيم، فيما حض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء السكان على تلقي اللقاحات.

وتسبب فيروس كورونا بوفاة 3,949,567 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية كانون الأول/ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الخميس عند الساعة 10,00 ت غ.

© 2021 AFP