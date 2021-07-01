الدوري الأميركي للمحترفين: الشك يحوم حول مشاركة أنتيتوكونمبو في المباراة الخامسة ضد أتلانتا

نجم ميلووكي باكس يانيس أنتيتوكونمبو يغادر الملعب بسبب الاصابة في المباراة ضد اتلانتا هوكس في نصف نهائي الدوري الاميركي للمحترفين في 29 حزيران/يونيو 2021.

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واشنطن (أ ف ب)

أعلن نادي ميلووكي باكس الأربعاء أن مشاركة هدافه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو غير مؤكدة في المباراة الخامسة من الدور نصف النهائي لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (نهائي المنطقة الشرقية) ضد أتلانتا هوكس بسبب إصابة في الركبة.

وأصيب النجم النيجيري الأصل والبالغ من العمر 26 عامًا في الربع الثالث من المباراة الرابعة التي خسارة ميلووكي 88-110 في أتلانتا الثلاثاء، حيث نجح الأخير في إدراك التعادل 2-2 في سلسلة نهائي المنطقة الشرقية.

وقال ميلووكي في بيان أن أنتيتوكونمبو "أجرى التصوير بالرنين المغناطيسي ثم قام بفحوص اليوم (الأربعاء) من قبل طبيبة الفريق كارول فيتر وأكد التصوير بالرنين المغناطيسي التشخيص الأولي باصابة بتمدد في الركبة اليسرى"، مشيرا إلى إن مشاركته في المباراة الخامسة ضد أتلانتا "غير مؤكدة".

وتعرض أفضل لاعب في الدوري مرتين عامي 2019 و2020 للاصابة عقب اصطدام قوي مع لاعب الارتكاز السويسري كلينت كابيلا حيث سقط على الأرض وأمسك بركبته لفترة من الوقت، قبل أن يخرج من الملعب ويعود الى غرفة الملابس وهو يعرج بمساعدة شقيقه ثاناسيس.

© 2021 AFP